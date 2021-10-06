Астроном-любитель запечатлел удивительные струи пыли в Туманности Ориона

Финский астроном-любитель Яри Саукконен запечатлел одну из самых близких к нам областей звездообразования.

Фотографию под названием "M43: Струи Ориона" сделал астроном-любитель из Финляндии. Здесь изображена туманность M43 в созвездии Ориона, которая является областью ионизированного водорода, где происходят процессы активного звездообразования. Фото и описание размещены на сайте NASA.

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Откуда берутся темные струи пыли в туманности Ориона? Эта часть Комплекса молекулярных облаков Ориона, который находится на расстоянии 1600 световых лет от нас, называется туманность M43, которую впервые открыл Жан-Жак Дорту де Меран в 1731 году. О ней редко вспоминают, ведь ее более известная соседка, туманность M42, которая называется Туманностью Ориона чаще становится объектом для фотографирования.

[ + – ] Туманность M43 в Облаке Ориона. Фото: NASA

Часть туманности M42 видна вверху справа и включает в себя множество ярких звезд из звездного скопления Трапеция Ориона. Туманность M43 сама по себе является областью звездообразования, в которой видны замысловатые струи темной пыли, хотя на самом деле она состоит в основном из светящегося газообразного водорода.

Непрозрачная для видимого света живописная темная пыль создается во внешней атмосфере массивных холодных звезд и выбрасывается сильными ветрами протонов и электронов.

[ + – ] Комплекс молекулярных облаков Ориона. Фото: wikipedia

Комплекс молекулярных облаков Ориона — это область звездообразования со звездным возрастом в диапазоне до 12 млн лет. Она состоит из двух гигантских молекулярных облаков, Орион A и Орион B. Звезды формируются внутри этих облаков. Ряд других несколько более старых звезд, больше не связанных с молекулярным газом, также являются частью Комплекса, в первую очередь это Пояс Ориона (Орион OB1b). В поперечнике Комплекс облаков Ориона имеет размер в несколько сотен световых лет.

Комплекс облаков Ориона – это одна из ближайших к нам наиболее активных областей звездообразования, которая является домом для протопланетных дисков и очень молодых звезд.