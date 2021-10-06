Астроном-любитель сфотографував дивовижні струмені пилу в Туманності Оріона

Фінський астроном-любитель Ярі Саукконен зобразив одну з найближчих до нас областей зореутворення.

Фотографію під назвою "M43: струмені Оріона" зробив астроном-любитель із Фінляндії. Тут зображена туманність M43 у сузір'ї Оріона, яка є областю іонізованого водню, де відбуваються процеси активного зореутворення. Фото й опис розміщені на сайті NASA.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Звідки беруться темні струмені пилу в туманності Оріона? Ця частина Комплексу молекулярних хмар Оріона, який розташований із відривом у 1600 світлових років від нас, називається туманність M43, яку вперше відкрив Жан-Жак Дорту де Меран у 1731 році. Про неї рідко згадують, адже її відоміша сусідка, туманність M42, яка називається туманністю Оріона, частіше стає об'єктом для фотографування.

[ + – ] Туманність M43 у хмарі Оріона. Фото: ISS

Частину туманності M42 видно вгорі праворуч, і включає в себе безліч яскравих зірок із зоряного скупчення трапеція Оріона. Туманність M43 сама по собі є областю зореутворення, у якій видно хитромудрі струмені темного пилу, хоча насправді вона складається в основному з газоподібного водню, який світиться.

Непрозорий для видимого світла мальовничий темний пил створюється у зовнішній атмосфері масивних холодних зірок і викидається сильними вітрами протонів і електронів.

[ + – ] Комплекс молекулярних хмар Оріона. Фото: wikipedia

Комплекс молекулярних хмар Оріона — це область зореутворення із зоряним віком у діапазоні до 12 млн років. Вона складається з двох гігантських молекулярних хмар, Оріон A і Оріон B. Зірки формуються всередині цих хмар. Низка інших дещо старіших зірок, більше не пов'язаних із молекулярним газом, також є частиною Комплексу, у першу чергу це пояс Оріона (Оріон OB1b). У поперечнику Комплекс хмар Оріона має розмір у кілька сотень світлових років.

Комплекс хмар Оріона — це одна з найближчих до нас найактивніших областей зореутворення, яка є домом для протопланетних дисків і дуже молодих зірок.