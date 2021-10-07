Затерянный мир. В глубине полуострова Юкатан исследователи нашли древний мангровый лес

Древний лес оставался скрытым от людей в течение примерно 125 000 лет.

В своем новом исследовании в глубине полуострова Юкатан ученые обнаружили мангровый лес. Он настолько древний, что оставался скрытым в течение примерно 125 000 лет, пишет Nature World News.

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[ + – ] Удивительная мангровая экосистема.

Этот "затерянный мир", расположенный более чем в 200 км от ближайшего океана, не просто представляет собой древнюю экосистему мангровых лесов, но и свидетельствует о воздействии на уровень моря последней межледниковой эпохи.

Стоит отметить, что межледниковая эпоха — это интервал времени внутри ледникового периода, разделяющий соседние ледниковые эпохи. Характеризуется более мягким климатом, близким к современному или теплее.

По мнению исследователей это несколько необычно, поскольку мангровые заросли обычно встречаются вдоль тропических и субтропических береговых линий, особенно ризофора мангле — небольшое дерево или кустарник высотой от 5 до 20 м и диаметром ствола от 20 до 50 см.

Как известно, ризофора мангле (лат. Rhizophora mangle) и другие виды, процветают только в соленой воде. Однако в своем исследовании ученые обнаружили ее на достаточно большой глубине в пресной воде вдоль берегов реки Сан-Педро, в полной изоляции от океана.

Окружающая среда в течение последней межледниковой эпохи

[ + – ] Мангровые леса.

Моделирование уровня моря, генетический и геологический анализы позволили экспертам впервые увидеть древнюю прибрежную экосистему последней межледниковой эпохи.

Соавтор исследования Октавио Абурто-Оропеза, морской эколог из Калифорнийского университета в Сан-Диего был поражен тем, как мангровая экосистема "застыла во времени". Как отметил Абурто-Оропеза, ученым предстоит еще многое узнать о том, как многочисленные виды в этой экосистеме адаптировались к различным условиям окружающей среды за последние 100 000 лет.

"Для нас очень важно исследовать эти прошлые адаптации, поскольку мы сможем лучше понять будущие условия в меняющемся климате", — заключил Абурто-Оропеза.