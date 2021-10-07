Загублений світ. У глибині пів острова Юкатан дослідники знайшли стародавній мангровий ліс

Стародавній ліс залишався прихованим від людей протягом приблизно 125 000 років.

У своєму новому дослідженні в глибині пів острова Юкатан учені виявили мангровий ліс. Він настільки стародавній, що залишався прихованим протягом приблизно 125 000 років, пише Nature World News.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

[ + – ] Дивовижна мангрова екосистема.

Цей "загублений світ", розташований більш ніж у 200 км від найближчого океану, не просто являє собою стародавню екосистему мангрових лісів, а й свідчить про вплив на рівень моря останньої міжльодовикової епохи.

Варто відзначити, що міжльодовикова епоха — це інтервал часу всередині льодовикового періоду, що розділяє сусідні льодовикові епохи. Характеризується більш м'яким кліматом, близьким до сучасного або теплішим.

На думку дослідників, це дещо незвично, оскільки мангрові зарості зазвичай зустрічаються уздовж тропічних і субтропічних берегових ліній, особливо різофора мангла — невелике дерево або чагарник висотою від 5 до 20 м і діаметром стовбура від 20 до 50 см.

Як відомо, різофора мангла (лат. Rhizophora mangle) та інші види процвітають тільки в солоній воді. Однак у своєму дослідженні вчені виявили її на досить великій глибині в прісній воді вздовж берегів річки Сан-Педро, у повній ізоляції від океану.

Навколишнє середовище протягом останньої міжльодовикової епохи

[ + – ] Мангрові ліси.

Моделювання рівня моря, генетичний і геологічний аналізи дозволили експертам уперше побачити давню прибережну екосистему останньої міжльодовикової епохи.

Співавтор дослідження Октавіо Абурто-Оропеза, морський еколог із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, був вражений тим, як мангрова екосистема "застигла в часі". Як зазначив Абурто-Оропеза, вчені мають ще багато чого довідатися про те, як численні види в цій екосистемі адаптувалися до різних умов навколишнього середовища за останні 100 000 років.

"Для нас дуже важливо досліджувати ці минулі адаптації, оскільки ми зможемо краще зрозуміти майбутні умови в мінливому кліматі", — підсумував Абурто-Оропеза.