Пандемия в квадрате. Ученые ожидают сильную эпидемию гриппа зимой на фоне COVID-19

По словам исследователей, этой зимой ожидается усиленная эпидемия гриппа на фоне продолжения пандемии COVID-19.

Ученые из Университета Питтсбурга, которые занимаются изучением распространения гриппа более 10 лет, предупреждают о том, что грипп этой зимой будет представлять более сильную угрозу, чем раньше, сообщает Sciencealert.

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Многочисленные карантинные меры, принятые в 2020 году для ограничения передачи COVID-19, привели к резкому снижению заболеваемости гриппом и другими инфекционными заболеваниями, говорят Марк С. Робертс и Ричард К. Циммерман из Университета Питтсбурга.

Но, по прогнозам ученых, этой зимой грипп будет представлять большую угрозу, чем раньше. Это связано с тем, что большая часть естественного иммунитета, который люди вырабатывают к болезням, возникает в результате распространения этого заболевания среди населения.

Иммунитет к гриппу

Иммунитет к гриппу зависит от многих факторов. Грипп вызывают несколько штаммов РНК-вируса, которые ежегодно мутируют с разной скоростью, так же как это происходят и с SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19.

Уровень существующего иммунитета человека к штамму гриппа в этом году зависит от нескольких переменных. Например, насколько нынешний штамм похож на то, с которым человек сталкивался впервые, и насколько он похож на все предыдущие штаммы.

На передачу вируса влияет и человеческое взаимодействие, то есть насколько часто люди собираются большими группами и соблюдают ли они защитные меры, то есть носят ли они маски.

Также иммунитет связан с вакцинацией. Иммунитет населения от вакцинации зависит от доли людей, которым сделана вакцина против гриппа и от того, насколько эффективна или правильно подобрана вакцина против циркулирующих штаммов гриппа.

Угроза двойной пандемии

Учитывая ограниченное распространение гриппа среди населения в прошлом году, наши исследования показывают, что в этом сезоне может произойти крупная эпидемия гриппа, говорят ученые. В сочетании с существующей угрозой штамма "Дельта" это может привести к усилению обоих заболеваний – и COVID-19 и гриппа – или к двойной пандемии.

Но исторических примеров такого типа двойных эпидемий нет. В результате традиционные эпидемиологические и статистические методы не подходят для прогнозирования того, что может произойти в этом сезоне, говорят исследователи.

"Мы использовали разные методы для прогнозирования потенциального воздействия прошлогоднего снижения заболеваемости гриппом на текущий сезон гриппа 2021–2022 годов", — говорят Робертс и Циммерман.

По словам ученых, если увеличить вакцинацию населения от гриппа на 25%, то угроза распространения этого заболевания не будет иметь тяжелые последствия.

Хотя вакцинация против гриппа важна каждый год, в этом году крайне важно предотвратить резкое увеличение числа случаев гриппа и не допустить переполнения больниц, говорят ученые.

В этом сезоне по прогнозам ВОЗ наиболее распространенными в мире будут два штамма гриппа: штамм гриппа A — H3N2 и штамм гриппа B – Victoria.