Пандемія в квадраті. Вчені очікують сильну епідемію грипу взимку на тлі COVID-19

За словами дослідників, цієї зими очікується посилена епідемія грипу на тлі продовження пандемії COVID-19.

Вчені з Університету Піттсбурга, які займаються вивченням поширення грипу більше 10 років, попереджають про те, що грип цієї зими являтиме сильнішу загрозу, ніж раніше, повідомляє Sciencealert.

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Численні карантинні заходи, прийняті у 2020 році для обмеження передачі COVID-19, призвели до різкого зниження захворюваності на грип та інші інфекційні захворювання, говорять Марк С. Робертс і Річард К. Циммерман з Університету Піттсбурга.

Але, за прогнозами вчених, цієї зими грип становитиме більшу загрозу, ніж раніше. Це пов'язано з тим, що велика частина природного імунітету, який люди виробляють до хвороб, виникає в результаті поширення цього захворювання серед населення.

Імунітет до грипу

Імунітет до грипу залежить від багатьох факторів. Грип викликають кілька штамів РНК-вірусу, які щорічно мутують з різною швидкістю, так само як це відбувається і з SARS-CoV-2, вірусом, що викликає COVID-19.

Рівень існуючого імунітету людини до штаму грипу цього року залежить від декількох змінних. Наприклад, наскільки нинішній штам схожий на те, з яким людина стикався вперше, і наскільки він схожий на всі попередні штами.

На передачу вірусу впливає і людська взаємодія, тобто наскільки часто люди збираються великими групами і чи дотримуються вони захисних заходів, тобто чи мають вони маски.

Також імунітет пов'язаний з вакцинацією. Імунітет населення від вакцинації залежить від частки людей, яким зроблена вакцина проти грипу і від того, наскільки ефективна або правильно підібрана вакцина проти штамів грипу, які циркулюють.

Загроза подвійної пандемії

З огляду на обмежене поширення грипу серед населення минулого року, наші дослідження показують, що цього сезону може статися велика епідемія грипу, кажуть вчені. У поєднанні з існуючою загрозою штаму "Дельта" це може привести до посилення обох захворювань — і COVID-19 і грипу — або до подвійної пандемії.

Але історичних прикладів такого типу подвійних епідемій немає. В результаті традиційні епідеміологічні та статистичні методи не підходять для прогнозування того, що може статися цього сезону, кажуть дослідники.

"Ми використовували різні методи для прогнозування потенційного впливу торішнього зниження захворюваності на грип на поточний сезон грипу 2021-2022 років", — говорять Робертс і Циммерман.

За словами вчених, якщо збільшити вакцинацію населення від грипу на 25%, то загроза поширення цього захворювання не матиме важких наслідків.

Хоча вакцинація проти грипу важлива щороку, у цьому році вкрай важливо запобігти різкому збільшенню числа випадків грипу і не допустити переповнення лікарень, кажуть вчені.

Цього сезону за прогнозами ВООЗ найбільш поширеними у світі будуть два штами грипу: штам грипу A — H3N2 і штам грипу B — Victoria.