Ванна воздействует ультразвуком на сперматозоиды, которые снижают активность и больше не могут оплодотворить яйцеклетку. Для достижения эффекта устройством нужно пользоваться две недели.

Ребекка Вайс, окончившая Мюнхенский университет по специальности "промышленный дизайн", создала устройство, которое благодаря воздействию ультразвуковых волн уменьшает активность сперматозоидов, из-за чего яйцеклетка женщины не может быть оплодотворена во время полового акта. Визуально изобретение напоминает ванну для мужских яичек. Об этом рассказывает портал news.com.au.

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Изобретение Вайс получило название COSO. Сообщается, что подвижность сперматозоидов из-за воздействия ультразвуковых волн снижается лишь временно. Эффект достигается после двух недель использования устройства. Пользователям же нужно будет проходить процедуру каждые несколько месяцев. В первый год устройство COSO необходимо использовать под надсмотром врача.

Вайс рассказала, что идея создания негормонального контрацептива у нее появилась после того, как ей поставили диагноз "рак шейки матки". Исследования показывают, что вероятность развития такого рака значительно выше у тех женщин, которые принимали оральные противозачаточные в течение длительного времени.

Когда Вайс с партнером искали альтернативные варианты защиты, то обнаружили, что не существует мужских контрацептивов подобного рода. По итогу девушка решила сделать новый подход к контрацепции для мужчин темой своей магистерской работы по промышленному дизайну.

Теперь Вайс рассчитывает найти финансирование на проведение клинических испытаний своего устройства.

"COSO предлагает удобный метод контрацепции, который легко использовать, без какого-либо физического вмешательства, боли или каких-либо известных побочных эффектов. Но без достоверных данных проект не может быть реализован", — говорит изобретательница.

Благодаря устройству девушка уже удостоилась немецкой премии имени Джеймса Дайсона в размере 3 690 долларов. Также COSO оказался в шорт-листе финалистов, которые претендуют на получение 55 358 долларов в рамках этой же премии.

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