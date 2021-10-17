Ванна для яєчок: в Німеччині винахідниця отримала премію за пристрій для чоловічої контрацепції

Ванна впливає ультразвуком на сперматозоїди, які знижують активність і більше не можуть запліднити яйцеклітину. Для досягнення ефекту пристроєм потрібно користуватися два тижні.

Ребекка Вайс, яка закінчила Мюнхенський університет за спеціальністю "промисловий дизайн", створила пристрій, який завдяки впливу ультразвукових хвиль зменшує активність сперматозоїдів, через що яйцеклітина жінки не може бути запліднена під час статевого акту. Візуально винахід нагадує ванну для чоловічих яєчок. Про це розповідає портал news.com.au.

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Винахід Вайс отримав назву COSO. Повідомляється, що рухливість сперматозоїдів через вплив ультразвукових хвиль знижується лише тимчасово. Ефект досягається після двох тижнів використання пристрою. Користувачам же потрібно буде проходити процедуру кожні кілька місяців. У перший рік пристрій COSO необхідно використовувати під наглядом лікаря.

Вайс розповіла, що ідея створення негормонального контрацептиву у неї з'явилася після того, як їй поставили діагноз "рак шийки матки". Дослідження показують, що ймовірність розвитку такого раку значно вище у тих жінок, які приймали оральні протизаплідні протягом тривалого часу.

Коли Вайс з партнером шукали альтернативні варіанти захисту, то виявили, що не існує чоловічих контрацептивів подібного роду. У результаті дівчина вирішила зробити новий підхід до контрацепції для чоловіків темою своєї магістерської роботи з промислового дизайну.

Тепер Вайс розраховує знайти фінансування на проведення клінічних випробувань свого пристрою.

"COSO пропонує зручний метод контрацепції, який легко використовувати, без будь-якого фізичного втручання, болю або будь-яких відомих побічних ефектів. Але без достовірних даних проєкт не може бути реалізований", — говорить винахідниця.

Завдяки пристрою дівчина вже удостоїлася німецької премії імені Джеймса Дайсона в розмірі 3 690 доларів. Також COSO опинився в шорт-листі фіналістів, які претендують на отримання 55 358 доларів в рамках цієї ж премії.

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