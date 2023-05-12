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Стиль життя

Епатажна Джулія Фокс продемонструвала образ із латексу та презервативів

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Фото: Getty Images | Джулія Фокс

Джулія Фокс відома своїми зухвалими, відвертими та епатажними ансамблями.

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33-річна акторка та модель Джулія Фокс перевершила себе в одному з найризикованіших образів на сьогодні. Епатажну зірку було помічено в Лос-Анджелесі в наряді з презервативів. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість італійського походження одягла білу мініспідницю та прозорий латексний вузький топ, зроблений із квадратних секцій, у кожній з яких був презерватив. Джулія також підібрала відповідні високі чоботи до коліна з контрацептивами, аналогічну прозору сумочку з бежевим ремінцем та латексні рукавички.

Джулія Фокс Fullscreen
Джулія Фокс
Фото: Getty Images

Відверте вбрання моделі продемонструвало її підтягнутий прес і струнку фігуру. Очевидно, що Джулія Фокс не боїться кидати виклик нашому спільному розумінню того, що є модою. І її останній образ не став винятком.

Нагадаємо, на показі жіночого одягу Courrèges Fall Winter 2023-2024 на Тижні моди в Парижі Джулія Фокс з'явилася без бюстгальтера в чорній максісукні в сіточку, яка демонструвала її фігуру.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс з'явилася на вечірці, несучи в руках сумку у вигляді жіночого тіла на повний зріст.