Причину зростання захворювань знайдено: ВООЗ заявила про патову ситуацію в статевому житті підлітків

Останнім часом інфекції, що передаються статевим шляхом, дедалі частіше потрапляють у заголовки новинних видань, заражаючи все більше людей. Нещодавно вчені виявили одне з джерел таких захворювань, якими виявилися підлітки.

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Зниження використання презервативів серед сексуально активних підлітків досягло загрозливих масштабів, і значна частина цієї групи населення не використовувала жодних засобів контрацепції під час останнього сексуального контакту, заявили вчені в результаті останніх досліджень. Така тенденція особливо лякає на тлі появи безлічі антибіотико-резистентних інфекційних захворювань, що передаються статевим шляхом, що може поставити під загрозу мільйони життів майбутніх дорослих, пише DW.

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Останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) засвідчив, що майже 30% підлітків у Європі, Центральній Азії та Канаді не використовували засоби контрацепції, включно з презервативами, під час останнього сексуального контакту. Ця тенденція, як зазначив Ганс Анрі Клюге, регіональний директор ВООЗ по Європі, водночас "викликає тривогу і не дивує", відображаючи ширшу проблему, внаслідок якої показники незахищеного сексу піднялися до найвищого рівня з 2014 року. Це має серйозні наслідки, наражаючи молодих людей на підвищений ризик інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), і небажаної вагітності.

Дослідження, під час якого було опитано понад 242 000 підлітків у віці 15 років у 42 країнах і регіонах, виявило значні відмінності у використанні контрацептивів у різних регіонах. У деяких регіонах, наприклад у Данії, показники невикористання підлітками контрацептивів були особливо високими: 61% дівчаток і 50% хлопчиків повідомили про незахищений секс під час останньої зустрічі. Аналогічні високі показники спостерігалися в деяких країнах Східної Європи, а також у Великій Британії та Ірландії. І навпаки, підлітки в таких країнах, як Швейцарія, Австрія, Німеччина та Франція, повідомили про більш активне використання контрацептивів, хоча все ще зберігається тривожний рівень незахищеного сексу серед 12-25%.

Як наголошується в доповіді ВООЗ, зростання кількості незахищених статевих контактів серед підлітків безпосередньо пов'язане зі збільшенням кількості ІПСШ в Європі. В окремій доповіді Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) ідеться про значне зростання випадків гонореї, сифілісу та хламідіозу ще 2022 року. У доповіді також підкреслюється проблема сексуальної згоди: 6% дівчаток і 18% хлопчиків не впевнені в тому, що їхній партнер використовував контрацептиви, що може свідчити про випадки сексуального насильства або сексу без згоди. Зусилля з розв'язання цих проблем стримуються неадекватною і часто суперечливою сексуальною освітою.

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Не допомагають навіть антибіотики: ВООЗ відзвітувало про рекордне зростання випадків статевих інфекцій

У доповіді ВООЗ наголошується на необхідності всебічної статевої освіти з урахуванням вікових особливостей, яка не повинна обмежуватися такими заходами, як вимога згоди батьків. Така освіта має вирішальне значення для того, щоб допомогти молодим людям відповідально ставитися до свого сексуального здоров'я і знизити кількість незахищених статевих контактів. Незважаючи на ініціативи, подібні до французької програми безплатних презервативів, експерти стверджують, що одного доступу до презервативів недостатньо без більш якісної освіти.

Президент Франції Еммануель Макрон публічно визнав недоліки системи сексуальної освіти в країні, закликавши до підвищення рівня підготовки та поінформованості вчителів для проведення ефективної просвіти з питань сексуального здоров'я. Ця ситуація підкреслює нагальну необхідність багатогранного підходу до питань сексуального здоров'я підлітків. Системи освіти повинні не тільки забезпечити доступ до контрацептивів, а й надати молодим людям знання та ресурси, необхідні для ухвалення виважених рішень, вважають учені.

Як ідеться в доповіді ВООЗ, жодна служба не повинна встановлювати бар'єри, що заважають підліткам отримати необхідну підтримку, що підкреслює важливість усунення таких перешкод для забезпечення того, щоб служби сексуального здоров'я були справді інклюзивними та ефективними.

Раніше Фокус писав про ризики, пов'язані з використанням гормональних контрацептивів. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.