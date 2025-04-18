Конфлікт у київському Гідропарку: підлітки сильно побили військового (відео)

У Києві в районі Гідропарку побили військового. Підлітки спочатку повалили його на землю, далі чоловік зазнав ударів ногами та руками.

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Поліцейські повідомляють, що група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт.

На відеокадрах можна побачити, як військовий опинився на землі та отримує удари. Чоловік у чорному спортивному костюмі намагається відігнати підлітків. Причина конфлікту залишається невідомою.

Лікарі надали постраждалому військовому медичну допомогу.

Поліцейські затримали двох нападників — 17-річних жителів столиці, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Особи інших нападників встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області 14-річна школярка з трьома малолітніми дітьми напала на 18-річного юнака з інвалідністю. Постраждалого намагалися роздягнути та побити, відео знущань школярі виклали в соцмережах.

Фокус писав про мовний конфлікт у місті Снятин Івано-Франківської області. Член Нацагентства із забезпечення якості освіти Лідія Фесенко просила не вмикати музику російською мовою, але у відповідь її схопили за волосся.