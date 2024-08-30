Причина роста заболеваний найдена: ВОЗ заявила о патовой ситуации в половой жизни подростков

В последнее время инфекции, передающиеся половым путем, все чаще попадают в заголовки новостных изданий, заражая все больше людей. Недавно ученые обнаружили один из источников таких заболеваний, коими оказались подростки.

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Снижение использования презервативов среди сексуально активных подростков достигло угрожающих масштабов, и значительная часть этой группы населения не использовала никаких средств контрацепции во время последнего сексуального контакта, заявили ученые в результате последних исследований. Подобная тенденция особенно пугает на фоне появления множества антибиотико-резистентных инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, что может поставить под угрозу миллионы жизней будущих взрослых, пишет DW.

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Последний отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показал, что почти 30% подростков в Европе, Центральной Азии и Канаде не использовали средства контрацепции, включая презервативы, во время последнего сексуального контакта. Эта тенденция, как отметил Ханс Анри Клюге, региональный директор ВОЗ по Европе, одновременно "вызывает тревогу и не удивляет", отражая более широкую проблему, в результате которой показатели незащищенного секса поднялись до самого высокого уровня с 2014 года. Это имеет серьезные последствия, подвергая молодых людей повышенному риску инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и нежелательной беременности.

Исследование, в ходе которого было опрошено более 242 000 подростков в возрасте 15 лет в 42 странах и регионах, выявило значительные различия в использовании контрацептивов в разных регионах. В некоторых регионах, например в Дании, показатели неиспользования подростками контрацептивов были особенно высокими: 61% девочек и 50% мальчиков сообщили о незащищенном сексе во время последней встречи. Аналогичные высокие показатели наблюдались в некоторых странах Восточной Европы, а также в Великобритании и Ирландии. И наоборот, подростки в таких странах, как Швейцария, Австрия, Германия и Франция, сообщили о более активном использовании контрацептивов, хотя все еще сохраняется тревожный уровень незащищенного секса среди 12-25%.

Как отмечается в докладе ВОЗ, рост числа незащищенных половых контактов среди подростков напрямую связан с увеличением числа ИППП в Европе. В отдельном докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) говорится о значительном росте случаев гонореи, сифилиса и хламидиоза еще в 2022 году. В докладе также подчеркивается проблема сексуального согласия: 6% девочек и 18% мальчиков не уверены в том, что их партнер использовал контрацептивы, что может свидетельствовать о случаях сексуального насилия или секса без согласия. Усилия по решению этих проблем сдерживаются неадекватным и зачастую спорным сексуальным образованием.

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Не помогают даже антибиотики: ВОЗ отчиталось о рекордном росте случаев половых инфекций

В докладе ВОЗ подчеркивается необходимость всестороннего полового просвещения с учетом возрастных особенностей, которое не должно ограничиваться такими мерами, как требование согласия родителей. Такое образование имеет решающее значение для того, чтобы помочь молодым людям ответственно относиться к своему сексуальному здоровью и снизить количество незащищенных половых контактов. Несмотря на инициативы, подобные французской программе бесплатных презервативов, эксперты утверждают, что одного доступа к презервативам недостаточно без более качественного образования.

Президент Франции Эммануэль Макрон публично признал недостатки системы сексуального образования в стране, призвав к повышению уровня подготовки и информированности учителей для проведения эффективного просвещения по вопросам сексуального здоровья. Эта ситуация подчеркивает настоятельную необходимость многогранного подхода к вопросам сексуального здоровья подростков. Системы образования должны не только обеспечить доступ к контрацептивам, но и предоставить молодым людям знания и ресурсы, необходимые для принятия взвешенных решений, считают ученые.

Как говорится в докладе ВОЗ, ни одна служба не должна устанавливать барьеры, мешающие подросткам получить необходимую поддержку, что подчеркивает важность устранения таких препятствий для обеспечения того, чтобы службы сексуального здоровья были действительно инклюзивными и эффективными.

Ранее Фокус писал про риски, связанные с использованием гормональных контрацептивов. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.