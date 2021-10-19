Пакман глотает звезды. Телескоп Хаббл сделал необычный снимок сверхновой
На снимке остаток сверхновой звезды выглядит, как герой популярной игры, который "пожирает" окружающее пространство.
На фотографии изображен остаток сверхновой звезды, после того, как она взорвалась в конце своей жизни. Этот объект называется N 63A и он расположен в Большом Магеллановом Облаке, сообщает space.com
В Большом Магеллановом Облаке находится несколько областей звездообразования или туманностей, где большие облака газа превращаются в молодые звезды.
Остаток сверхновой находится в одной из этих областей звездообразования, окруженный большим количеством звезд, которые напоминают шарики, которые проглатывает герой некогда популярной игры Пакман.
Известно, что сверхновые звезды способствуют образованию звезд и планет в окружающем пространстве, выбрасывая газ и тяжелые элементы. Однако здесь ударные волны, скорее всего, остановили процесс создания новый звезд.
Но, по данным NASA, объект N 63A еще достаточно молодой, и в будущем, он, вероятно, создаст свою собственную область звездообразования.
Кто такой Пакман?
Пакман (Pac-Man) – это герой одноименной японской видеоигры, которая была выпущена в 1980 году. Игрок, управляя Пакманом, должен был "съесть" все шарики в лабиринте, при этом нужно было избежать встречи с привидениями, которые гонялись за главным героем.
Большое Магелланово Облако
- Это карликовая галактика, которая является спутником Млечного пути.
- Расстояние от нашей галактики – 163 тысячи световых лет, что соответствует диаметру Млечного пути.
- Диаметр галактики – 14 тысяч световых лет.
- По прогнозам ученых через 4 млрд лет Млечный путь поглотит Большое Магелланово Облако.
Сверхновые звезды
Это явление еще называют вспышкой сверхновой, когда звезда резко увеличивает свою яркость, а потом медленно гаснет. В результате взрыва, который происходит в конце жизненного цикла некоторых звезд, выделяется огромное количество энергии. Сверхновые астрономы наблюдают уже постфактум, когда взрыв уже произошел и излучение достигло нашей планеты. После взрыва образуется остаток сверхновой. Именно его и запечатлел телескоп Хаббл.
Напоминаем, что уже в декабре этого года с космодрома Куру во Французской Гвиане, отправится в космос на борту ракеты "Ариан-5" преемник Хаббла — космический телескоп Джеймса Уэбба.