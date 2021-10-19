Пакман ковтає зірки. Телескоп Габбл зробив незвичайний знімок наднової

На знімку залишок наднової зірки виглядає, як герой популярної гри, який "пожирає" навколишній простір.

На фото зображений залишок наднової зірки, після того, як вона вибухнула наприкінці свого життя. Цей об'єкт називається N 63A і він розташований у Великій Магеллановій Хмарі, повідомляє space.com.

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У Великій Магеллановій Хмарі знаходиться декілька ділянок зореутворення або туманностей, де великі хмари газу перетворюються на молоді зірки.

Залишок наднової знаходиться в одній з цих ділянок зореутворення, оточений великою кількістю зірок, котрі нагадують кульки, які проковтує герой колись популярної гри Пакман.

Відомо, що наднові зірки сприяють утворенню зірок і планет у навколишньому просторі, викидаючи газ і важкі елементи. Однак тут ударні хвилі, швидше за все, зупинили процес створення нових зірок.

Але, за даними NASA, об'єкт N 63A ще досить молодий, і в майбутньому, він, ймовірно, створить свою власну ділянку зореутворення.

Хто такий Пакман?

Пакман (Pac-Man) — це герой однойменної японської відеогри, яка була випущена в 1980 році. Гравець, керуючи Пакманом, повинен був "з'їсти" всі кульки в лабіринті, при цьому потрібно було уникнути зустрічі з привидами, які ганялися за головним героєм.

[ + – ] Скріншот гри "Пакман" Фото: wikipedia

Велика Магелланова Хмара

Це карликова галактика, яка є супутником Чумацького шляху.

Відстань від нашої галактики — 163 тисячі світлових років, що відповідає діаметру Чумацького шляху.

Діаметр галактики — 14 тисяч світлових років.

За прогнозами вчених через 4 млрд років Чумацький шлях поглине Велика Магелланова Хмара.

[ + – ] Велика Магелланова Хмара Фото: wikipedia

Наднові зірки

Це явище ще називають спалахом наднової, коли зірка різко збільшує свою яскравість, а потім повільно гасне. Унаслідок вибуху, який відбувається наприкінці життєвого циклу деяких зірок, виділяється величезна кількість енергії. Наднові астрономи спостерігають вже постфактум, коли вибух уже стався і випромінювання досягло нашої планети. Після вибуху утворюється залишок наднової. Саме його і зобразив телескоп Габбл.

[ + – ] Залишок наднової SN 1604 або наднової Кепплера Фото: ISS

Нагадуємо, що вже в грудні цього року з космодрому Куру у Французькій Гвіані, відправиться в космос на борту ракети "Аріан-5" наступник Габбла — космічний телескоп Джеймса Вебба.