"Облако серы" над Харьковом и Одессой. Экологи опровергли вирусный фейк из соцсетей

В соцсетях появилась информация об угрозе жизни жителям двух городов из-за облака серы, которое висит в воздухе. Но сообщение оказалось фейковым.

В четверг, 21 октября, в соцсетях и одесских СМИ появилась информация о том, что над городом висит облако серы. Такая же информация появилась и в харьковских пабликах, но уже касательно Харькова. Но ректор Одесского государственного экологического университета поспешил опровергнуть эту информацию, назвав ее фейковой.

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[ + – ] Карта пространственного распределения SO2 над Европой на 2 часа ночи 21 октября Фото: Facebook

"Тут разгоняют фейк об "облаке SO2" над Одессой. Чтобы не отвечать на каждый запрос размещаю карту пространственного распределения SO2 над Европой на 2 часа ночи 21 октября от Европейской службы мониторинга окружающей среды. Концентрации SO2 минимальны у поверхности Земли и опасаться стоит скорее выхлопов из множества авто", написал на своей странице в Facebook ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

В чем суть?

21 октября утром в сети появилась информация о том, что над Украиной, в частности над Одессой и Харьковом якобы висит токсичное облако оксида серы (SO2) и что концентрация этого газа превышена в 10-12 раз. Поэтому жителям не рекомендуют покидать свои дома из-за угрозы здоровью. Появление данного облака связали с извержением вулкана на острове Пальма, Канарские острова.

Например, такое сообщение появилось на странице в Facebook Одесса как она есть

Фото: Facebook

А в Харькове подобную информацию разместили в Telegram-канале Харьков Life.

SO2 – это соединение серы с кислородом. В обычных условиях это бесцветный газ со специфическим запахом, который напоминает запах загорающейся спички. В высоких концентрациях токсичен.

Напоминаем, что на острове Пальма уже больше месяца не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября 2021 года. В результате извержения было уничтожено более 1000 строений и эвакуировано несколько тысяч человек. В течение первых 16 часов произошло восемь выбросов лавы. Прошел уже месяц, а вулкан продолжает извергать лаву из своих недр.