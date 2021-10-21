"Облако серы" над Харьковом и Одессой. Экологи опровергли вирусный фейк из соцсетей
В соцсетях появилась информация об угрозе жизни жителям двух городов из-за облака серы, которое висит в воздухе. Но сообщение оказалось фейковым.
В четверг, 21 октября, в соцсетях и одесских СМИ появилась информация о том, что над городом висит облако серы. Такая же информация появилась и в харьковских пабликах, но уже касательно Харькова. Но ректор Одесского государственного экологического университета поспешил опровергнуть эту информацию, назвав ее фейковой.
"Тут разгоняют фейк об "облаке SO2" над Одессой. Чтобы не отвечать на каждый запрос размещаю карту пространственного распределения SO2 над Европой на 2 часа ночи 21 октября от Европейской службы мониторинга окружающей среды. Концентрации SO2 минимальны у поверхности Земли и опасаться стоит скорее выхлопов из множества авто", написал на своей странице в Facebook ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.
В чем суть?
21 октября утром в сети появилась информация о том, что над Украиной, в частности над Одессой и Харьковом якобы висит токсичное облако оксида серы (SO2) и что концентрация этого газа превышена в 10-12 раз. Поэтому жителям не рекомендуют покидать свои дома из-за угрозы здоровью. Появление данного облака связали с извержением вулкана на острове Пальма, Канарские острова.
Например, такое сообщение появилось на странице в Facebook Одесса как она есть
А в Харькове подобную информацию разместили в Telegram-канале Харьков Life.
SO2 – это соединение серы с кислородом. В обычных условиях это бесцветный газ со специфическим запахом, который напоминает запах загорающейся спички. В высоких концентрациях токсичен.
Напоминаем, что на острове Пальма уже больше месяца не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября 2021 года. В результате извержения было уничтожено более 1000 строений и эвакуировано несколько тысяч человек. В течение первых 16 часов произошло восемь выбросов лавы. Прошел уже месяц, а вулкан продолжает извергать лаву из своих недр.