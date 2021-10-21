"Хмара сірки" над Харковом та Одесою. Екологи спростували вірусний фейк із соцмереж
У соцмережах з'явилася інформація про загрозу життю мешканцям двох міст через хмару сірки, яка висить у повітрі. Але повідомлення виявилося фейковим.
У четвер, 21 жовтня, в соцмережах та одеських ЗМІ з'явилася інформація про те, що над містом висить хмара сірки. Така ж інформація з'явилася і в харківських пабліках, але вже щодо Харкова. Але ректор Одеського державного екологічного університету поспішив спростувати цю інформацію, назвавши її фейковою.
"Тут розганяють фейк про "хмару SO2" над Одесою. Щоб не відповідати на кожен запит розміщую карту просторового розподілу SO2 над Європою станом на 2 годину ночі 21 жовтня від Європейської служби моніторингу навколишнього середовища. Концентрації SO2 мінімальні біля поверхні Землі та побоюватися варто скоріше вихлопів із безлічі авто", написав на своїй сторінці у Facebook ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.
У чому суть?
21 жовтня вранці в мережі з'явилася інформація про те, що над Україною, зокрема над Одесою і Харковом нібито висить токсична хмара оксиду сірки (SO2) і що концентрація цього газу перевищена в 10-12 разів. Тому жителям не рекомендують покидати свої будинки через загрозу здоров'ю. Появу цієї хмари зв'язали з виверженням вулкана на острові Пальма, Канарські острови.
Наприклад, таке повідомлення з'явилося на сторінці у Facebook Одеса как она есть
А в Харкові подібну інформацію розмістили в Telegram-каналі Харків Life.
SO2 — це з'єднання сірки з киснем. У звичайних умовах це безбарвний газ із специфічним запахом, який нагадує запах сірника, що загоряється. У високих концентраціях токсичний.
Нагадуємо, що на острові Пальма вже понад місяць не припиняється виверження вулкана Кумбре-Вех'я.
Виверження вулкана Кумбре-Вех'я почалося 19 вересня 2021 року. Унаслідок виверження було знищено понад 1 000 будівель та евакуйовано кілька тисяч осіб. Протягом перших 16 годин відбулося вісім викидів лави. Минув уже місяць, а вулкан продовжує вивергати лаву зі своїх надр.