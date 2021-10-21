"Хмара сірки" над Харковом та Одесою. Екологи спростували вірусний фейк із соцмереж

У соцмережах з'явилася інформація про загрозу життю мешканцям двох міст через хмару сірки, яка висить у повітрі. Але повідомлення виявилося фейковим.

У четвер, 21 жовтня, в соцмережах та одеських ЗМІ з'явилася інформація про те, що над містом висить хмара сірки. Така ж інформація з'явилася і в харківських пабліках, але вже щодо Харкова. Але ректор Одеського державного екологічного університету поспішив спростувати цю інформацію, назвавши її фейковою.

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[ + – ] Карта просторового розподілу SO2 над Європою станом на 2 годину ночі 21 жовтня Фото: Facebook

"Тут розганяють фейк про "хмару SO2" над Одесою. Щоб не відповідати на кожен запит розміщую карту просторового розподілу SO2 над Європою станом на 2 годину ночі 21 жовтня від Європейської служби моніторингу навколишнього середовища. Концентрації SO2 мінімальні біля поверхні Землі та побоюватися варто скоріше вихлопів із безлічі авто", написав на своїй сторінці у Facebook ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко.

У чому суть?

21 жовтня вранці в мережі з'явилася інформація про те, що над Україною, зокрема над Одесою і Харковом нібито висить токсична хмара оксиду сірки (SO2) і що концентрація цього газу перевищена в 10-12 разів. Тому жителям не рекомендують покидати свої будинки через загрозу здоров'ю. Появу цієї хмари зв'язали з виверженням вулкана на острові Пальма, Канарські острови.

Наприклад, таке повідомлення з'явилося на сторінці у Facebook Одеса как она есть

Фото: Facebook

А в Харкові подібну інформацію розмістили в Telegram-каналі Харків Life.

SO2 — це з'єднання сірки з киснем. У звичайних умовах це безбарвний газ із специфічним запахом, який нагадує запах сірника, що загоряється. У високих концентраціях токсичний.

Нагадуємо, що на острові Пальма вже понад місяць не припиняється виверження вулкана Кумбре-Вех'я.

Виверження вулкана Кумбре-Вех'я почалося 19 вересня 2021 року. Унаслідок виверження було знищено понад 1 000 будівель та евакуйовано кілька тисяч осіб. Протягом перших 16 годин відбулося вісім викидів лави. Минув уже місяць, а вулкан продовжує вивергати лаву зі своїх надр.