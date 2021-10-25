На Солнце разрастается темное пятно: вскоре оно окажется напротив Земли

Исследователи зафиксировали рост темного пятна на звезде, которое может стать источником коронального выброса.

На поверхности Солнца растет темное пятно, исследователи предполагают, что оно окажется напротив Земли в начале этой недели. Об этом сообщает Weatherboy.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам ученых, солнечные пятна представляют собой более темные и холодные области на звезде. Они появляются в регионах с интенсивной магнитной активностью и становятся источниками солнечных вспышек и больших бурь, которые называются корональными выбросами массы (CME).

Когда вспышка на Солнце или корональный выброс происходят напротив Земли, на планете могут наблюдаться полярные сияния и магнитные бури.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA сообщает, что солнечная активность была достаточно низкой за последние сутки. Но "регион AR2887 (S24E58, Dao/beta) стал источником нескольких вспышек В-класса". К счастью, в это время не наблюдалось никаких выбросов, направленных на Землю.

[ + – ] Солнечная активность в регионе AR2887. Фото: SWPC

Отметим, что солнечные вспышки делятся на классы: A, B, C, M и X. Они различаются по мощности рентгеновского излучения.

Самыми слабыми считаются вспышки А и В-класса, которые очень распространены. Солнечные вспышки С-класса – небольшие и почти не оказывают влияния на Землю.

Важно

Доведут до инфаркта. Ученые рассказали, как на здоровье влияют магнитные бури

Вспышки М-класса – средние из больших вспышек. Они могут вызвать небольшие и умеренные радиопомехи на дневной стороне Земле. Также некоторые вспышки М-класса могут вызвать солнечный радиационный шторм, что приводит к выбросу корональной массы. В некоторых случаях, это вызывает геомагнитные бури на Земле.

Самые мощные и большие вспышки Х-класса. Они происходят примерно 10 раз в год, и тогда на дневной стороне Земли могут наблюдаться сильные и экстремальные уровни радиопомех. Также такие вспышки могут стать причиной сильных (G4) или экстремальных (G5) геомагнитных штормов на планете.

Но геомагнитные бури G5 на Земле крайне редкие, последняя из них произошла в 1859 году, когда была нарушена работа телеграфов по всему миру. По словам экспертов, в наши дни такая буря может быть катастрофической.

В NOAA также добавляют, за последние сутки площадь солнечных пятен увеличилось вдвое. Эксперты ожидают, что в ближайшее время на Солнце может произойти корональный выброс.

Синоптики в NOAA анализируют подобные изменения на Солнце, учитывая их при составлении прогнозов. Например, если Земли оказывается под влиянием корональной дыры и прогнозируется выброс корональной массы, совокупные эффекты могут привести к интенсивной геомагнитной буре. Ученые получают данные о состоянии Солнца с помощью спутников DSCOVER и ACE, они помогают экспертам определить, когда солнечный ветер из корональной дыры доберется до Земли.