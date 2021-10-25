На Сонці розростається темна пляма: незабаром вона виявиться наупроти Землі

Дослідники зафіксували зростання темної плями на зірці, яка може стати джерелом коронального викиду.

На поверхні Сонця росте темна пляма, дослідники припускають, що вона виявиться навпроти Землі на початку цього тижня. Про це повідомляє Weatherboy.

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За словами вчених, сонячні плями є більш темними та холодними областями на зірці. Вони з'являються в регіонах із інтенсивною магнітною активністю та стають джерелами сонячних спалахів і великих бур, які називаються корональними викидами маси (CME).

Коли спалах на Сонці або корональний викид відбуваються напроти Землі, на планеті можуть спостерігатися полярні сяйва та магнітні бурі.

Центр прогнозування космічної погоди NOAA повідомляє, що сонячна активність була досить низькою за останню добу. Але "регіон AR2887 (S24E58, Dao/beta) став джерелом кількох спалахів В-класу". На щастя, у цей час не спостерігалося ніяких викидів, спрямованих на Землю.

[ + – ] Сонячна активність у регіоні AR2887. Фото: солнечная активность

Відзначимо, що сонячні спалахи діляться на класи: A, B, C, M і X. Вони розрізняються за потужністю рентгенівського випромінювання.

Найслабшими вважаються спалахи А і В-класу, які дуже поширені. Сонячні спалахи С-класу — невеликі та майже не впливають на Землю.

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Спалахи М-класу — середні з великих спалахів. Вони можуть викликати невеликі та помірні радіоперешкоди на денній стороні Землі. Також деякі спалахи М-класу можуть викликати сонячний радіаційний шторм, що призводить до викиду корональної маси. У деяких випадках це викликає геомагнітні бурі на Землі.

Найпотужніші та найбільші спалахи Х-класу. Вони відбуваються приблизно 10 разів на рік, і тоді на денній стороні Землі можуть спостерігатися сильні й екстремальні рівні радіоперешкод. Також такі спалахи можуть стати причиною сильних (G4) або екстремальних (G5) геомагнітних штормів на планеті.

Але геомагнітні бурі G5 на Землі вкрай рідкісні, остання з них відбулася в 1859 році, коли була порушена робота телеграфів по всьому світу. За словами експертів, у наші дні така буря може бути катастрофічною.

У NOAA також додають, за останню добу площа сонячних плям збільшилася вдвічі. Експерти очікують, що найближчим часом на Сонці може статися корональний викид.

Синоптики в NOAA аналізують подібні зміни на Сонці, враховуючи їх при складанні прогнозів. Наприклад, якщо Земля опиняється під впливом корональної діри та прогнозується викид корональної маси, сукупні ефекти можуть призвести до інтенсивної геомагнітної бурі. Учені отримують дані про стан Сонця за допомогою супутників DSCOVER і ACE, вони допомагають експертам визначити, коли сонячний вітер із корональної діри добереться до Землі.