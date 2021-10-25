Спустились на Землю. Космическая туристическая компания не может найти пассажиров
Один из первопроходцев в сфере космического туризма столкнулся с очередной проблемой.
Компания Space Adventures заявила, что ей пришлось отменить предстоящий запуск совместно с компанией SpaceX, из-за того, что они не нашли платежеспособных клиентов, сообщает Futurism.
Эффект холодного душа
Данное заявление компании может стать серьезной проверкой сферы космического туризма на прочность, пишет автор статьи.
Ситуацию с отмененным запуском прокомментировала представитель компании Space Adventures Стейси Тирн.
"Мы предложили эту миссии огромному количеству потенциальных клиентов, но несколько факторов, в том числе стоимость полета, сыграли против нас и наш контракт со SpaceX закончился. Но мы надеемся еще вернуться к этой миссии в будущем", — сказала она.
Спуститесь на Землю
Одной из нашумевших в последнее время миссий космического туризма, была Inspiration4, в ходе которой в прошлом месяце четыре астронавта-любителя на борту корабля SpaceX Crew Dragon совершили трехдневное путешествие по орбите Земли.
Мероприятие привлекло внимание мировой общественности как пример концепции будущего космического туризма. Тем не менее, не все прошло так гладко. У космических туристов были проблемы с туалетом, и они плохо себя чувствовали на борту. Если добавить сюда стоимость полета – примерно 200 млн долларов за место, то подобная ситуация демонстрирует, что целевая аудитория космического туризма очень мала и может вытерпеть значительный дискомфорт и необычайно богата.
Держитесь, все получится
Несмотря на все проблемы у компании Space Adventures — а она существует с 1998 года и отправила за это время 8 туристов, но ни одного с 2009 года — все еще запланированы несколько полетов космических туристов. Компания Axiom Space, например, планирует отправить экипаж из четырех человек на МКС в январе 2022 года.
И даже у Space Adventures есть планы отправить японского миллиардера Юсаку Маэдзава на Международную космическую станцию в декабре, правда, на борту российского космического корабля "Союз", а не в капсуле от SpaceX.
Компания Space Adventures
- Основана в 1998 году в городе Виенна (штата Вирджиния, США).
- Первый турист — в 2001 году Деннис Тито стал первым космическим туристом в мире. Он заплатил за это 120 млн долларов.
- Второй турист – в 2002 году им стал Марк Шаттлворт.
- Третий турист – в 2005 году это был Грегори Олсен.
- Четвертый турист – в 2006 году Ануше Ансари стала первой космической туристкой в мире.
- Пятым космическим туристом стал Чарльз Симони в 2007 году.
- Шестой турист – в 2008 году отправился в космос Ричард Гэрриот.
- В 2009 году седьмым космическим туристом снова стал Чарльз Симони.
- Восьмой турист – в 2009 году в космос полетел Ги Лалеберте.