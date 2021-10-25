Спустилися на Землю. Космічна туристична компанія не може знайти пасажирів

Один із першопрохідців у сфері космічного туризму зіткнувся з черговою проблемою.

Компанія Space Adventures заявила, що їй довелося скасувати майбутній запуск спільно з компанією SpaceX, через те, що вони не знайшли платоспроможних клієнтів, повідомляє Futurism.

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Ефект холодного душу

Ця заява компанії може стати серйозною перевіркою сфери космічного туризму на міцність, пише автор статті.

Ситуацію зі скасованим запуском прокоментувала представниця компанії Space Adventures Стейсі Тірні.

"Ми запропонували цю місію величезній кількості потенційних клієнтів, але кілька факторів, зокрема вартість польоту, зіграли проти нас і наш контракт зі SpaceX закінчився. Але ми сподіваємося ще повернутися до цієї місії в майбутньому", — сказала вона.

Спустіться на Землю

Однією з гучних останнім часом місій космічного туризму, була Inspiration4, в процесі якої в минулому місяці чотири астронавти-любителі на борту корабля SpaceX Crew Dragon здійснили триденну подорож по орбіті Землі.

Захід привернув увагу світової громадськості як приклад концепції майбутнього космічного туризму. Тим не менш, не все пройшло так гладко. У космічних туристів були проблеми з туалетом, і вони погано почувалися на борту. Якщо додати сюди вартість польоту — приблизно 200 млн доларів за місце, то подібна ситуація демонструє, що цільова аудиторія космічного туризму дуже мала і може витерпіти значний дискомфорт і надзвичайно багата.

Тримайтеся, все вийде

Незважаючи на всі проблеми у компанії Space Adventures — а вона існує з 1998 року і відправила за цей час 8 туристів, але жодного з 2009 року — все ще заплановані кілька польотів космічних туристів. Компанія Axiom Space, наприклад, планує відправити екіпаж із чотирьох осіб на МКС у січні 2022 року.

І навіть у Space Adventures є плани відправити японського мільярдера Юсаку Маедзава на Міжнародну космічну станцію в грудні, щоправда, на борту російського космічного корабля "Союз", а не в капсулі від SpaceX.

Компанія Space Adventures

[ + – ] Марк Шаттлворт на борту МКС Фото: wikipedia