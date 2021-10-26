Эффект микроволновки. Инопланетный сигнал от Проксима Центавра оказался ложной тревогой

Обсерватория Паркса в Австралии обнаружила сигнал "внеземной цивилизации". Но это был просто случай смешанных сигналов с Земли.

Астрономы, которые ищут инопланетную жизнь, думали, что увидели признаки внеземного разума, но сигналы оказались земного происхождения, сообщает The Guardian.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

"Чужие" c Проксима Центавра

Радиотелескоп обсерватории Паркса обнаружил "многообещающие" радиосигналы в 2019 году, которые ученые приняли за сигналы инопланетян. Эти сигналы исходили от Проксимы Центавра, ближайшей звезды к нашему Солнцу.

Проксима Центавра находится на расстоянии 4,24 световых лет от нас и вокруг нее вращаются две планеты. Одна из них похожа на Землю и, ученые считают, что она находится в "зоне обитаемости", и там есть жидкая вода.

Ученые из проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, Поиск внеземной жизни) изучили приходящие сигналы и решили, что они могут быть "техносигнатурой", то есть свидетельством инопланетных технологий. Но не тут-то было.

[ + – ] Звезда Проксима Центавра Фото: wikipedia

Новое исследование

В рамках нового исследования, ученые выяснили, что, хотя сигналы были похожи на техносигнатуры, они, скорее всего, были интермодуляцией. Дэнни Прайс из Университета Кертин в Австралии, говорит, что до сих пор точно не известно, что вызвало "инопланетный сигнал".

"Мы считаем, что это была интермодуляция, которая возникает в усилителе, когда через него проходит более одной частоты", — говорит Прайс. Интермодуляция возникает, когда на входе приемника, кроме нужного сигнала, действуют по крайней мере два сигнала помех.

Значит где-то в районе Обсерватории Паркса было неисправное устройство, которое создавало сигналы, похожие на те, которые приходят из космоса, считает Прайс.

Радиочастотные помехи – это большая проблема для астрономов и они постоянно ищут более тихие места для изучения космоса. Такое место, например, выбрано для строительства крупнейшего в мире радиоинтерферометра Square Kilometre Array в Западной Австралии.

[ + – ] Так будет выглядеть Square Kilometre Array. Иллюстрация. Фото: wikipedia

NASA даже планирует разместить радиотелескоп на обратной стороне Луны, где не будет мешающих звуков Земли.

Случай с микроволновкой

Что касается радиочастотных помех, то микроволновая печь стала причиной загадки, которая мучила ученых из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии на протяжении 17 лет. Когда микроволновую печь открывали, пока она работала, телескоп фиксировал сигнал, который выглядел так, как будто он приходит из космоса. Также был случай еще в 1960-х годах, когда сигнал от пульсара ошибочно приняли сигналы инопланетян.

Отсеивание ложных сигналов

По словам Прайса, многие вещи вызывают радиочастотные помехи. Это в основном устройства, которые используются для связи или для передачи данных. Поэтому у ученых есть метод отсеивания сигналов "не настоящих инопланетян".

Полученный сигнал имитировал движение Проксимы Центавра, если смотреть с Земли, он был медленнее, чем если бы это был самолет или спутник, говорит Прайс. Также ученые отбросили вероятность получения сигналов от дешевой электроники, потом они узнали, что эти сигналы не принадлежат телекоммуникационным компаниям и СМИ. Сигнал двигался и это снова указывало на то, что он исходит от планеты.

Но потом ученые обнаружили, что сигнал был похож на другие сигналы, которые, как было известно, имеют земное происхождение, и надежды обнаружить инопланетную цивилизацию рухнули.

Обсерватория Паркса

[ + – ] 64-метровый радиотелескоп в Обсерватории Паркса Фото: wikipedia

Это радиообсерватория, которая находится в 20 километрах к северу от города Паркс, штат Новый Южный Уэльс, Австралия. Радиотелескоп обсерватории имеет 64-метровую тарелку.