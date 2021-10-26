Ефект мікрохвильової печі. Інопланетний сигнал від Проксима Центавра виявився хибною тривогою

Обсерваторія Паркса в Австралії виявила сигнал позаземної цивілізації. Але це був просто випадок змішаних сигналів із Землі.

Астрономи, які шукають інопланетне життя, думали, що побачили ознаки позаземного розуму, але сигнали виявились земного походження, повідомляє The Guardian.

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"Чужі" з Проксима Центавра

Радіотелескоп обсерваторії Паркса виявив "багатообіцяючі" радіосигнали у 2019 році, які вчені прийняли за сигнали інопланетян. Ці сигнали походили від Проксими Центавра, найближчої зірки до нашого Сонця.

Проксима Центавра знаходиться на відстані 4,24 світлових років від нас і навколо неї обертаються дві планети. Одна з них схожа на Землю і вчені вважають, що вона знаходиться у "зоні проживання", і там є рідка вода.

Вчені з проекту SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, Пошук позаземного життя) вивчили сигнали, що приходять, і вирішили, що вони можуть бути "техносигнатурою", тобто свідченням інопланетних технологій. Але не тут то було.

[ + – ] Зірка Проксима Центавра Фото: wikipedia

Нове дослідження

У межах нового дослідження, вчені з'ясували, що хоча сигнали були схожі на техносигнатури, вони, швидше за все, були інтермодуляцією. Денні Прайс з Університету Кертін в Австралії говорить, що досі точно не відомо, що викликало "інопланетний сигнал".

"Ми вважаємо, що це була інтермодуляція, яка виникає у підсилювачі, коли через нього проходить більше однієї частоти", — каже Прайс. Інтермодуляція виникає, коли на вході приймача, крім потрібного сигналу, діють, принаймні, два сигнали перешкод.

Значить, десь у районі Обсерваторії Паркса був несправний пристрій, який створював сигнали, схожі на ті, що приходять із космосу, вважає Прайс.

Радіочастотні перешкоди – це велика проблема для астрономів і вони постійно шукають тихі місця для вивчення космосу. Таке місце, наприклад, вибране для будівництва найбільшого у світі радіоінтерферометру Square Kilometre Array у Західній Австралії.

[ + – ] Так виглядатиме Square Kilometre Array. Ілюстрація. Фото: wikipedia

NASA навіть планує розмістити радіотелескоп на звороті Місяця, де не буде звуків Землі, що заважають.

Випадок з мікрохвильовою піччю

Щодо радіочастотних перешкод, то мікрохвильова піч стала причиною загадки, яка мучила вчених із Державного об'єднання наукових та прикладних досліджень Австралії протягом 17 років. Коли мікрохвильову піч відчиняли, поки вона працювала, телескоп фіксував сигнал, який виглядав так, ніби він приходить із космосу. Також був випадок ще у 1960-х роках, коли сигнал від пульсара помилково прийняли сигнали інопланетян.

Відсіювання хибних сигналів

За словами Прайса, багато речей викликають радіочастотні перешкоди. Це переважно пристрої, які використовуються для зв'язку або передачі даних. Тому вчені мають метод відсіювання сигналів "не справжніх інопланетян".

Отриманий сигнал імітував рух Проксими Центавра, якщо дивитися із Землі, він був повільнішим, ніж якби це був літак чи супутник, каже Прайс. Також вчені відкинули можливість отримання сигналів від дешевої електроніки, потім вони дізналися, що ці сигнали не належать телекомунікаційним компаніям та ЗМІ. Сигнал рухався і це знову свідчило про те, що він походить від планети.

Але потім вчені виявили, що сигнал був схожий на інші сигнали, які, як було відомо, мають земне походження, і надії виявити інопланетну цивілізацію впали.

Обсерваторія Паркса

[ + – ] 64-метровий радіотелескоп в Обсерваторії Паркса Фото: wikipedia

Це радіообсерваторія, яка знаходиться за 20 кілометрів на північ від міста Паркс, штат Новий Південний Уельс, Австралія. Радіотелескоп обсерваторії має 64-метрову тарілку.