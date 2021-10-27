Подмочили репутацию Crew Dragon: во время первого полета с туристами произошла серьезная поломка

Во время трехдневного полета в рамках туристической миссии Inspiration4 на космическом корабле сломался туалет. Но об этом рассказали только сейчас.

На космическом корабле SpaceX Crew Dragon во время первого полета с туристами вышел из строя туалет, такую же проблему обнаружили и астронавты на пристыкованном к МКС корабле Crew Dragon, сообщает businessinsider.com

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Скрытая проблема на Crew Dragon

Первый туристический полет SpaceX в прошлом месяце, казалось, прошел успешно, но под покрытием кабины была скрытая проблема. Она возникла за-за туалета, который спрятан в верхней части космического корабля Crew Dragon. Труба с мочой сломалась и ее содержимое попало в вентилятор, который используется для всасывания содержимого из унитаза. Вентилятор необходим, потому что, когда вы работаете в условиях микрогравитации, нет силы, тянущей отходы в каком-либо одном направлении. Затем вентилятор распылил мочу по всему скрытому отсеку.

Несмотря на то, что все это произошло в условиях микрогравитации, моча не попала в кабину. И четыре космических туриста на борту Crew Dragon, миллиардер Джаред Айзекман, а также его спутники Сиан Проктор, Хейли Арсено и Кристофер Семброски в течении трех дней полета не заметили этой проблемы, сообщили представители SpaceX.

"Никто этого даже не заметил, пока космический корабль не вернулся на Землю", — говорит представитель SpaceX Билл Герстенмайер. "Когда мы заглянули под покрытие, то увидели там загрязнение".

Однако механическая проблема с туалетным вентилятором вызвала тревогу, когда корабль находился на орбите и пассажиры устранили неполадки, говорит Айзекман. Правда он не сказал, каким образом они это сделали. После возвращения космического корабля на Землю инженеры SpaceX открыли пол кабины, чтобы изучить проблему с вентилятором. Именно тогда они обнаружили утечку мочи.

[ + – ] Космические туристы миссии Inspiration4 от SpaceX. Фото: SpaceX

Что делает SpaceX?

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что туалетная система обновляется. SpaceX модернизирует протекающую трубу под полом Crew Dragon для своего следующего запуска, который доставит четырех астронавтов NASA на Международную космическую станцию ​​в эти выходные. По словам Герстенмайера, теперь труба больше не должна ломаться.

Серьезная угроза для астронавтов МКС

Но похожую проблему обнаружили астронавты и на пристыкованном к МКС корабле Crew Dragon, который доставил астронавтов на станцию в апреле и ожидает их возвращения на Землю в ближайшие недели. В нем та же водопроводная система, что и в корабле, в котором произошла утечка.

Это может быть более серьезной проблемой для этого космического корабля, который находится на орбите Земли почти шесть месяцев и, у него на борту находятся вытекшие отходы человеческой жизнедеятельности.

После того, как космонавты сходят в туалет, моча смешивается с веществом под названием Oxone, которое удаляет аммиак, чтобы он не накапливался в воздухе. Но Oxone может вызывать коррозию, поэтому SpaceX изучает возможность того, что смесь вещества Oxone и мочи могла повредить космический корабль.

[ + – ] Космический корабль Crew Dragon, пристыкованный к МКС Фото: dw.com

Инженеры SpaceX проверили эту теорию на Земле, собрав детали, похожие на те, что есть на космическом корабле, и погрузили их в смесь вещества Oxone и мочи. Пока что SpaceX не обнаружила значительной коррозии в этих образцах.

По словам представителя SpaceX, внутри капсулы Crew Dragon, прикрепленной к МКС, меньше мочи, поскольку астронавты пробыли на космическом корабле всего около 24 часов, прежде чем пристыковаться к космической станции.

Но SpaceX продолжает свои исследования для более детального изучения проблемы.