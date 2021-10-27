Підмочили репутацію Crew Dragon: під час першого польоту з туристами сталася серйозна поломка

Під час триденного польоту в межах туристичної місії Inspiration4 на космічному кораблі сталася серйозна поломка. Але про це розповіли лише зараз.

На космічному кораблі SpaceX Crew Dragon під час першого польоту з туристами вийшов із ладу туалет, таку ж проблему виявили й астронавти на кораблі Crew Dragon, що пристикований до МКС, повідомляє businessinsider.com

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Прихована проблема на Crew Dragon

Перший туристичний політ SpaceX минулого місяця, здавалося, пройшов успішно, але під покриттям кабіни була прихована проблема. Вона виникла через туалет, який захований у верхній частині космічного корабля Crew Dragon. Труба із сечею зламалася, і її вміст потрапив у вентилятор, який використовується для всмоктування вмісту з унітазу. Вентилятор необхідний, тому що, коли ви працюєте в умовах мікрогравітації, немає сили, що тягне відходи в одному напрямку. Потім вентилятор розпорошив сечу по всьому прихованому відсіку.

Незважаючи на те, що все це сталося в умовах мікрогравітації, сеча не потрапила до кабіни. І четверо космічних туристів на борту Crew Dragon, мільярдер Джаред Айзекман, а також його супутники Сіан Проктор, Гейлі Арсено та Крістофер Семброскі протягом трьох днів польоту не помітили цієї проблеми, повідомили представники SpaceX.

"Ніхто цього навіть не помітив, поки космічний корабель не повернувся на Землю, — каже представник SpaceX Білл Герстенмаєр. — Коли ми заглянули під покриття, то побачили там забруднення".

Однак механічна проблема з туалетним вентилятором викликала тривогу, коли корабель перебував на орбіті та пасажири усунули неполадки, каже Айзекман. Щоправда, він не сказав, яким чином вони це зробили. Після повернення космічного корабля на Землю інженери SpaceX відкрили підлогу кабіни, щоб вивчити проблему з вентилятором. Саме тоді вони виявили витік сечі.

[ + – ] Космічні туристи місії Inspiration4 від SpaceX. Фото: SpaceX

Що робить SpaceX?

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що туалетна система оновлюється. SpaceX модернізує трубу, що пролягає під підлогою Crew Dragon, для свого наступного запуску, який доставить чотирьох астронавтів NASA на Міжнародну космічну станцію в ці вихідні. За словами Герстенмаєра, тепер труба більше не повинна ламатися.

Серйозна загроза для астронавтів МКС

Але схожу проблему виявили астронавти й на пристикованому до МКС кораблі Crew Dragon, який доставив астронавтів на станцію у квітні та чекає на їхнє повернення на Землю найближчими тижнями. У ньому та сама водопровідна система, що й у кораблі, у якому стався витік.

Це може бути серйознішою проблемою для цього космічного корабля, який перебуває на орбіті Землі майже шість місяців, і в нього на борту є відходи людської життєдіяльності, що витекли.

Після того, як космонавти сходять у туалет, сеча змішується з речовиною під назвою Oxone, яка видаляє аміак, щоб він не накопичувався у повітрі. Але Oxone може викликати корозію, тому SpaceX вивчає можливість, що суміш речовини Oxone і сечі могла пошкодити космічний корабель.

[ + – ] Космічний корабель Crew Dragon, пристикований до МКС Фото: dw.com

Інженери SpaceX перевірили цю теорію на Землі, зібравши деталі, схожі на ті, що є на космічному кораблі, і занурили їх у суміш речовини Oxone і сечі. Поки що SpaceX не виявила значної корозії в цих зразках.

За словами представника SpaceX, усередині капсули Crew Dragon, прикріпленої до МКС, менше сечі, оскільки астронавти пробули на космічному кораблі всього близько 24 годин, перш ніж пристикуватися до космічної станції.

Але SpaceX продовжує свої дослідження для детальнішого вивчення проблеми.