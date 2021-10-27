Годзилла существует. Космический телескоп Спитцер сфотографировал космического "монстра"

Если внимательно посмотреть на фотографию туманностей, то можно увидеть знаменитого монстра из киноблокбастеров.

На снимке, который сделал космический телескоп Спитцер видны туманности в созвездии Стрельца. Несмотря на то, что телескоп работал с 2003 по 2020 годы и сейчас отправлен "на пенсию", его изображения до сих пор изучают астрономы. И если включить воображение, то можно увидеть на этом снимке известного монстра под названием Годзилла из серии фильмов как японских, так и американских режиссеров, сообщает Sciencealert.

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Яркая область в нижнем левом углу фотографии — это область звездообразования, которая называется W33 и находится она на расстоянии примерно в 7800 световых лет от Земли.

Фото: ScienceAlert

Не искал монстров, но нашел их

Одним из тех, кто занимается анализом фотографий космического телескопа Спитцер, является астроном Роберт Херт из Калифорнийского технологического института, и ему удалось что-то заметить на изображении. Херт думает, что здесь есть явный намек на Годзиллу.

[ + – ] Годзилла. Кадр из фильма "Годзилла против Конга" Фото: wikipedia

"Я не искал монстров", — говорит Херт. "Я просто посмотрел на область неба, которую я видел много раз раньше, но я никогда не увеличивал масштаб. Иногда, если увеличить наблюдаемую область, то можно увидеть то, чего вы раньше не видели. Это были глаза и рот, и я сказал себе – это же Годзилла".

Фото: ScienceAlert

Распределение по цветам

На фотографии синий и зелено-голубой цвета отображают свет, излучаемый звездами, зеленый цвет показывает пыль и органические молекулы, называемые углеводородами, а красный цвет показывает пыль, нагретую звездами или сверхновыми.

Сейчас продолжается работа по каталогизации и изучению данных, собранных телескопом Спитцер."С помощью таких фотографий, мы хотим привлечь внимание людей к невероятной работе, которую проделал Спитцер", — говорит Херт.

[ + – ] Космический телескоп Спитцер Фото: wikipedia

"Я ищу удивительные области космоса, которые действительно могут рассказать историю. Иногда это история о том, как формируются звезды и планеты, а иногда — о гигантском монстре".