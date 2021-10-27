Ґодзілла існує. Космічний телескоп Спітцер сфотографував космічного "монстра"

Якщо уважно подивитися на фотографію туманностей, можна побачити знаменитого монстра з кіноблокбастерів.

На знімку, який зробив космічний телескоп Спітцер, видно туманності в сузір'ї Стрільця. Незважаючи на те, що телескоп працював із 2003 до 2020 року і зараз відправлений "на пенсію", його зображення досі вивчають астрономи. І якщо увімкнути уяву, то можна побачити на цьому знімку відомого монстра під назвою Ґодзілла із серії фільмів як японських, так і американських режисерів, повідомляє Sciencealert.

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Яскрава область у нижньому лівому кутку фотографії — це область зореутворення, яка називається W33 і перебуває вона на відстані приблизно 7800 світлових років від Землі.

Фото: ScienceAlert

Не шукав монстрів, але знайшов їх

Одним із тих, хто займається аналізом фотографій космічного телескопа Спітцер, є астроном Роберт Герт із Каліфорнійського технологічного інституту, і йому вдалося щось помітити на зображенні. Герт думає, що тут є явний натяк на Ґодзіллу.

[ + – ] Ґодзілла. Кадр із фільму "Ґодзілла проти Конга" Фото: wikipedia

"Я не шукав монстрів", — каже Герт. — Я просто подивився на область неба, яку я бачив багато разів раніше, але я ніколи не збільшував масштаб. Іноді, якщо збільшити область, що спостерігається, то можна побачити те, чого ви раніше не бачили. Це були очі і рот, і я сказав собі – це ж Ґодзілла".

Фото: ScienceAlert

Розподіл за кольорами

На фотографії синій і зелено-блакитний кольори відображають світло, що випромінюється зірками, зелений колір показує пил і органічні молекули, які називаються вуглеводнями, а червоний колір показує пил, нагрітий зірками або надновими.

Наразі триває робота з каталогізації та вивчення даних, зібраних телескопом Спітцер. "За допомогою таких фотографій ми хочемо привернути увагу людей до неймовірної роботи, яку виконав Спітцер", — говорить Герт.

[ + – ] Космічний телескоп Спітцер Фото: wikipedia

"Я шукаю дивовижні області космосу, які справді можуть розповісти історію. Іноді це історія про те, як формуються зірки та планети, а іноді – про гігантського монстра".