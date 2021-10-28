Человеческая кровь: ученые разгадали тайну древней маски из Перу

По словам археологов, 1000-летняя маска была обнаружена на голове древнего скелета.

В новом исследовании ученые наконец узнали, какие ингредиенты присутствовали в краске на древней золотой маске, которую обнаружили еще в 90-х годах прошлого века. Ведь до сих пор это оставалось загадкой, сообщает Livescience.

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Уникальная находка

Археологи обнаружили разукрашенную золотую маску в начале 1990-х годов при раскопках древней гробницы в Перу. Гробница, датируемая примерно 1000 годом нашей эры, принадлежала мужчине, представителю элиты, которому было на момент смерти от 40 до 50 лет. Он был представителем древней Сиканской культуры, которая населяла северное побережье Перу с 750 по 1375 год.

В центре квадратного захоронения глубиной 12 метров находился скелет, окрашенный в ярко-красный цвет, без черепа. Отделенная от скелета голова лежала лицом вверх и ее прикрывала маска, окрашенная красной краской. Внутри гробницы археологи обнаружили 1,2 тонны погребального инвентаря и скелеты еще четырех человек: двух молодых женщин и двух детей.

Фото: LiveScience

Загадка тайного ингредиента

Во время раскопок ученые пришли к выводу, что красный пигмент на маске – это киноварь, ярко-красный минерал, состоящий из ртути и серы. Но несмотря на глубокое захоронение под землей на протяжении тысячи лет, слой краски толщиной от 1 до 2 мм сохранился. Но, что за связующее вещество так хорошо себя проявило в краске оставалось загадкой.

Новое исследование

В новом исследовании ученые во главе с Идзуми Симадой из Археологического проекта Сикан проанализировали небольшой образец красной краски, чтобы выяснить, что за секретный ингредиент позволил краске так сохранится.

Фото: LiveScience

С помощью инфракрасной спектроскопии ученые выяснили, что в красной краске присутствуют белки. Затем они использовали масс-спектрометрию, метод, который может сортировать различные ионы в веществе в зависимости от их заряда и массы, чтобы узнать, какие именно там присутствуют белки.

В результате ученые обнаружили, что красная краска содержит 6 белков, которые присутствуют в крови человека. В краске также нашли яичные белки птицы. Но яйца какой именно птицы были использованы остается загадкой. Хотя исследователи предполагают, что это может быть мускусная утка, которая обитает в Южной Америке.

По словам исследователей, краски на основе киновари в Сиканской культуре использовали только представители элиты, в то время как обычные люди использовали краски на основе охры.

[ + – ] Классическая погребальная маска культуры Сикан, которая находится в Мерополитен-музей в Нью-Йорке. Фото: wikipedia

Особенности захоронения

Археологи еще раньше выдвинули гипотезу о том, что расположение скелетов представляет собой желаемое "возрождение" умершего сиканского лидера. Для того, чтобы произошло это "возрождение", древние люди могли покрыть весь скелет кровавой краской, которая, возможно, символизировала красную насыщенную кислородом кровь или "жизненную силу".

По словам ученых, недавний анализ показал, что представители сиканской культуры приносили в жертву людей, разрезая шею и верхнюю часть груди, чтобы увеличить кровотечение. Так что использование человеческой крови в краске не удивляет. Также одной из особенностей древних ритуалов было то, что в жертву приносили женщин, которых хоронили вместе с мужчиной.