Людська кров: вчені розгадали таємницю стародавньої маски з Перу

За словами археологів, 1000-річну маску виявили на голові стародавнього скелета.

У новому дослідженні вчені нарешті дізналися, які інгредієнти були присутні у фарбі на давній золотій масці, яку виявили ще у 90-х роках минулого століття. Адже досі це було загадкою, повідомляє Livescience.

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Унікальна знахідка

Археологи виявили прикрашену золоту маску на початку 1990-х років під час розкопок стародавньої гробниці в Перу. Гробниця, датована приблизно 1000 роком нашої ери, належала чоловікові, представнику еліти, якому на момент смерті було від 40 до 50 років. Він був представником стародавньої Сіканської культури, яка населяла північне узбережжя Перу з 750 по 1375 рік.

У центрі квадратного поховання глибиною 12 метрів був скелет, пофарбований у яскраво-червоний колір, без черепа. Відокремлена від скелета голова лежала вгору обличчям і її прикривала маска, пофарбована червоною фарбою. Усередині гробниці археологи виявили 1,2 тонни похоронного інвентарю та скелети ще чотирьох осіб: двох молодих жінок та двох дітей.

Фото: кора Земли

Загадка таємного інгредієнта

Під час розкопок вчені дійшли висновку, що червоний пігмент на масці – це кіновар, яскраво-червоний мінерал, що складається з ртуті та сірки. Але незважаючи на глибоке поховання під землею протягом тисячі років, шар фарби завтовшки від 1 до 2 мм зберігся. Але, що за сполучна речовина так добре себе проявила у фарбі залишалося загадкою.

Нове дослідження

У новому дослідженні вчені на чолі з Ідзумі Сімадою з Археологічного проекту Сікан проаналізували невеликий зразок червоної фарби, щоб з'ясувати, що за секретний інгредієнт дозволив фарбі так зберегтися.

Фото: кора Земли

За допомогою інфрачервоної спектроскопії вчені з'ясували, що у червоній фарбі присутні білки. Потім вони використовували мас-спектрометрію, метод, який може сортувати різні іони в речовині залежно від їхнього заряду та маси, щоб дізнатися, які саме там присутні білки.

В результаті вчені виявили, що червона фарба містить 6 білків, які є в крові людини. У фарбі також виявили яєчні білки птиці. Але яйця якого птаха були використані залишається загадкою. Хоча дослідники припускають, що це може бути мускусна качка, яка мешкає у Південній Америці.

За словами дослідників, фарби на основі кіноварі в Сіканській культурі використовували лише представники еліти, тоді як звичайні люди використовували фарби на основі охри.

[ + – ] Класична похоронна маска культури Сікан, що знаходиться в Мерополітен-музеї у Нью-Йорку. Фото: wikipedia

Особливості поховання

Археологи ще раніше висунули гіпотезу про те, що розташування скелетів є бажаним "відродженням" померлого сіканського лідера. Для того, щоб відбулося це "відродження", давні люди могли покрити весь скелет кривавою фарбою, яка, можливо, символізувала червону насичену киснем кров або "життєву силу".

За словами вчених, нещодавній аналіз показав, що представники сіканської культури приносили в жертву людей, розрізаючи шию та верхню частину грудей, щоб збільшити кровотечу. Тож використання людської крові у фарбі не дивує. Також однією з особливостей стародавніх ритуалів було те, що в жертву приносили жінок, яких ховали разом із чоловіком.