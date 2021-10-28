Запуск украинского спутника "Січ-2-30" перенесен на январь 2022 года

Запуск спутника был запланирован на конец года, но был отложен из-за изменений в графике компании SpaceX старта ракеты-носителя Falcon 9.

Украинский спутник "Січ-2-30" не запустят в 2021 году, поскольку компании SpaceX перенесла старт ракеты Falcon 9 на январь 2022 года. Об этом говорится в графике запусков ракет на сайте Next Spaceflight.

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Согласно контракту между КБ "Южное" и европейской компанией ISILaunch, которая уполномочена SpaceX продавать услуги по запуску спутников на ракете-носителях Falcon, запуск украинского спутника на орбиту был запланирован на декабрь 2021.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX с помощью ракетоносителя Falcon 9.На сегодня уже осуществлен авансовый платеж. Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв – январь 2022-го)", – заявил в мае этого года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Однако предварительную дату запуска миссии Transporter 3, по которой ракета унесет на орбиту десятки спутников от разных клиентов, в том числе и спутник "Січ-2-30" перенесли на 10 января 2022 года.

Что известно о спутнике Січ-2-30?

Украинский спутник "Січ-2-30" предназначен для получения цифровых фото поверхности Земли, а также для мониторинга параметров ионосферы планеты. Аппарат является модификацией спутника "Сiч-2", который был запущен в 2011 году. Он имеет общую массу около 210 кг, разрешение фотокамеры — примерно 7,8 м при ширине зоны съемки около 47 км. Спутник рассчитан на 5 лет службы на круговой орбите высотой 668 км.

Ранее сообщалось, что Комитет экономического развития Верховной Рады и Государственное космическое агентство закончили переговоры с компанией SpaceX. Глава Комитета Дмитрий Наталуха сообщил, что запуск украинского спутника "Сич" обойдется в 1 миллион долларов.