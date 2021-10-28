Запуск українського супутника "Січ-2-30" перенесено на січень 2022 року

Запуск супутника було заплановано на кінець року, але вирішили відкласти через зміни у графіку компанії SpaceX старту ракети-носія Falcon 9.

Український супутник "Січ-2-30" не запустять у 2021 році, оскільки компанія SpaceX перенесла старт ракети Falcon 9 на січень 2022 року. Про це йдеться у графіку запусків ракет на сайті Next Spaceflight.

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Згідно з контрактом між КБ "Південне" та європейською компанією ISILaunch, яка уповноважена SpaceX продавати послуги із запуску супутників на ракеті-носіях Falcon, запуск українського супутника на орбіту був запланований на грудень 2021 року.

"Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX за допомогою ракетоносія Falcon 9. На сьогодні вже здійснено авансовий платіж. Запуск космічного апарату планується здійснити у грудні 2021 року (резерв — січень 2022-го)", — заявив у травні цього року міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Однак попередню дату запуску місії Transporter 3, коли ракета доставить на орбіту десятки супутників від різних клієнтів, зокрема й супутник "Січ-2-30" перенесли на 10 січня 2022 року.

Що відомо про супутник Січ-2-30?

Український супутник "Січ-2-30" призначений для отримання цифрових фото поверхні Землі, а також моніторингу параметрів іоносфери планети. Апарат є модифікацією супутника "Січ-2", який було запущено в 2011 році. Він має загальну масу приблизно 210 кг, роздільна здатність фотокамери — приблизно 7,8 м при ширині зони зйомки майже 47 км. Супутник розрахований на 5 років служби на круговій орбіті заввишки 668 км.

Раніше повідомлялося, що Комітет економічного розвитку Верховної Ради та Державне космічне агентство закінчили переговори із компанією SpaceX. Голова Комітету Дмитро Наталуха повідомив, що запуск українського супутника "Січ" коштуватиме 1 мільйон доларів.