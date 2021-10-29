Магнитная буря на Хэллоуин. Солнце отправило в сторону Земли мощнейшую вспышку Х-класса

По словам экспертов, солнечная вспышка самого высокого класса принесет на Землю радиационный шторм и магнитные бури.

На Солнце произошла мощнейшая вспышка Х-класса, а связанный с ней корональный выброс массы достигнет Земли 30 или 31 октября. Об этом сообщает Weatherboy.

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По словам экспертов, сильной геомагнитной бури стоит ждать в канун или же на сам Хэллоуин. На данный момент на Землю уже обрушился космический радиационный шторм, который представляет из себя поток протонов и ионов, получивших значительную энергию и скорость из-за солнечной вспышки.

Согласно международной классификации, солнечные вспышки Х-класса являются самыми сильными. В это же время, самые слабые вспышки обозначаются как А-класс, за которым следуют B, C, M и X. Как и в шкале Рихтера для землетрясений, каждая буква обозначает 10-кратное усиление энергии вспышки. В результате нынешняя вспышка Х-класса в десять раз сильнее, чем М-класс, и в 100 раз превосходит вспышку С-класса. При этом в каждом буквенном классе есть более тонкая шкала от 1 до 9. Теперешняя вспышка на Солнце имеет класс Х1.

[ + – ] Корональный выброс на Солнце в сравнении с размером Земли Фото: ESA / SOHO / EIT

"Вспышка Х-класса произошла в активной области №2887 на Солнце. Эта область представляет из себя солнечное пятно, которое было замечено несколько лет назад", – сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

Также центр выпустил предупреждение о радиационном шторм класса S1.

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По словам ученых, солнечные радиационные бури возникают, когда на Солнце происходит масштабное магнитное извержение, оно ускоряет заряженные частицы в солнечной атмосфере до очень высоких скоростей. При таком извержении протоны от Солнца могут достигать Земли менее чем через час после взрыва.

Радиационные бури представляют опасность для космонавтов в космосе, а также для пассажиров самолетов, в случае очень сильного шторма. NOAA классифицирует радиационные бури по шкале от S1 до S5. Настоящий радиационный шторм получил класс S1.

Кроме этого, ученые считают, что корональный выброс массы на Солнце также окажет свое воздействие на Земле. Он создает на планете геомагнитные бури, которые классифицируются по шкале от G1 до G5, где самый высокий уровень опасности – G5.