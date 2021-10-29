Магнітна буря на Гелловін. Сонце відправило в бік Землі потужний спалах Х-класу

За словами експертів, сонячний спалах найвищого класу принесе на Землю радіаційний шторм і магнітні бурі.

На Сонці стався найпотужніший спалах Х-класу, а пов'язаний із нею корональний викид маси досягне Землі 30 або 31 жовтня. Про це повідомляє Weatherboy.

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За словами експертів, сильної геомагнітної бурі варто чекати напередодні або ж на сам Гелловін. Наразі на Землю вже обрушився космічний радіаційний шторм, який є потоком протонів та іонів, що отримали значну енергію та швидкість через сонячний спалах.

Згідно з міжнародною класифікацією, сонячні спалахи Х-класу є найсильнішими. У цей же час найслабші спалахи позначаються як А-клас, за яким йдуть B, C, M і X. Як і в шкалі Ріхтера для землетрусів, кожна літера означає 10-кратне посилення енергії спалаху. В результаті нинішній спалах Х-класу вдесятеро сильніший, ніж М-клас, і в 100 разів перевершує спалах С-класу. При цьому в кожному буквеному класі є тонша шкала від 1 до 9. Теперішній спалах на Сонці має клас Х1.

[ + – ] Корональний викид на Сонці порівняно з розміром Землі Фото: корональный выброс

"Спалах Х-класу стався в активній області №2887 на Сонці. Ця область є сонячною плямою, яка була помічена кілька років тому", — повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA.

Також центр випустив попередження про радіаційний шторм класу S1.

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За словами вчених, сонячні радіаційні бурі виникають, коли на Сонці відбувається масштабне магнітне виверження, воно прискорює заряджені частинки в сонячній атмосфері до дуже високих швидкостей. При такому виверженні протони від Сонця можуть досягати Землі менш як за годину після вибуху.

Радіаційні бурі становлять небезпеку для космонавтів у космосі, а також для пасажирів літаків у разі дуже сильного шторму. NOAA класифікує радіаційні бурі за шкалою від S1 до S5. Цей радіаційний шторм отримав клас S1.

Крім цього, вчені вважають, що корональний викид маси на Сонці також вплине на Землю. Він створює на планеті геомагнітні бурі, що класифікують за шкалою від G1 до G5, де найвищий рівень небезпеки – G5.