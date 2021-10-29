Премьера в космосе. Rammstein представили новую песню астронавту на МКС

Новую песню услышал пока только один человек в мире и это французский астронавт Томас Песке, который находится в космосе.

Группа Rammstein поделились новой песней со своего нового восьмого студийного альбома, но только с астронавтом на борту Международной космической станции, сообщает loudersound.com

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Еще в марте этого года клавишник группы Кристиан Лоренц подтвердил, что музыканты записали новый альбом во время изоляции, связанной с пандемией коронавируса. Но теперь барабанщик группы Кристоф Шнайдер признался, что поделился одной песней из нового альбома с французским астронавтом Томасом Песке, который пребывает на борту МКС последние шесть месяцев.

"Космос на связи" написал Шнайдер в Instagram. "Я имел честь разговаривать с астронавтом МКС Томасом Песке от имени группы Rammstein. Для меня это было похоже на осуществление детской мечты — поговорить с человеком, живущим в небе. Он был первым, кто услышал одну из наших новых песен с будущего альбома. Спасибо NASA, Европейскому космическому агентству и Томасу за этот уникальный опыт".

Кстати, фронтмен группы Тилль Линдеманн объявил о начале своего сольного тура 2022 года "Ich Hasse Kinder". Среди городов, которые он посетит с концертами есть и Киев, где он выступит 18 января 2022 года.

[ + – ] Томас Песке Фото: wikipedia

Томас Песке – это десятый французский астронавт. В апреле этого года он отправился на МКС, где провел последние полгода. Уже скоро он вернется обратно на Землю. Он известен тем, что делает уникальные фотографии с бота космической станции. В этом месяце он сделал фотографии необычного явления в атмосфере Земли.

[ + – ] Вспышка в атмосфере Земли, которую сфотографировал Томас Песке Фото: ESA

Группа Rammstein – это немецкая метал-группа, которая была создана в 1994 году в Берлине. Они исполняют музыку в жанре индастриал-метал. Состав группы за все время существования не менялся. За эти годы группа продала по всему миру более 20 млн копий своих альбомов.