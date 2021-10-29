Прем'єра в космосі. Rammstein представили нову пісню астронавту на МКС

Нову пісню почула поки що лише одна людина у світі, і це французький астронавт Томас Песке, який перебуває в космосі.

Гурт Rammstein поділився новою піснею зі свого нового восьмого студійного альбому, але лише з астронавтом на борту Міжнародної космічної станції, повідомляє loudersound.com.

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Ще в березні цього року клавішник гурту Крістіан Лоренц підтвердив, що музиканти записали новий альбом під час ізоляції, пов'язаної з пандемією коронавірусу. Але тепер барабанщик гурту Крістоф Шнайдер зізнався, що поділився однією піснею з нового альбому з французьким астронавтом Томасом Песке, який перебуває на борту МКС останні шість місяців.

"Космос на зв'язку, — написав Шнайдер у Instagram. — Я мав честь розмовляти з астронавтом МКС Томасом Песке від імені гурту Rammstein. Для мене це було схоже на здійснення дитячої мрії — поговорити з людиною, яка живе в небі. Він був першим, хто почув одну з наших нових пісень із майбутнього альбому. Дякую NASA, Європейському космічному агентству й Томасу за цей унікальний досвід".

До речі, фронтмен гурту Тілль Ліндеманн оголосив про початок свого сольного туру 2022 року Ich Hasse Kinder. Серед міст, які він відвідає з концертами, є й Київ, де він виступить 18 січня 2022 року.

[ + – ] Томас Песке Фото: wikipedia

Томас Песке – це десятий французький астронавт. У квітні цього року він вирушив на МКС, де провів останні пів року. Незабаром він повернеться назад на Землю. Він відомий тим, що робить унікальні фотографії з робота космічної станції. Цього місяця він зробив фотографії незвичайного явища в атмосфері Землі.

[ + – ] Спалах в атмосфері Землі, який сфотографував Томас Песке Фото: Apophis

Група Rammstein – це німецька метал-група, яка була створена в 1994 році в Берліні. Вони виконують музику в жанрі індастріал-метал. Склад групи за весь час існування не змінювався. За ці роки гурт продав у всьому світі понад 20 млн копій своїх альбомів.