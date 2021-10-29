В Палестине открылась одна из самых больших мозаик в мире. Ее возраст около 1 000 лет (фото)

Чтобы восстановить мозаичный пол во дворце, понадобилось пять лет и $12 млн.

Власти Палестины представили одну из самых больших мозаик в мире, которой выложен пол во дворце Хишама в Иерихоне (Западный берег реки Иордан). Об этом сообщает BBC.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

На восстановление мозаики во дворце ушло пять лет и около $12 млн.

Мозаика появилась около тысячи лет назад, однако дворец Хишама археологам удалось раскопать только в 1873 году.

Произведение искусства оставалось без внимания до 2016-го, когда представители Японии решили профинансировать его реставрацию.

Площадь мозаичного панно на полу дворца составляет около 835 квадратных метров и содержит больше 5 млн мозаичных фрагментов и небольших камней.

Местные власти надеются с помощью этой мозаики привлечь больше туристов.

Дворец Хишама — исламский замок в пустыне времен Омейядов, династии халифов, которая правила в Дамасском халифате в период с 660-750 гг. н.э.

Ранее Фокус сообщал, что в Израиле обнаружили мозаичный пол исчезнувшей 1 500-летней Церкви апостолов. Археологи, которые проводят работы в древнем городе Вифсаида, заявляют, что обнаружили новые доказательства древних руин исчезнувшей Церкви.