У Палестині відкрилася одна із найбільших мозаїк у світі. Її вік близько 1000 років (фото)

Щоб відновити мозаїчну підлогу в палаці, знадобилося п'ять років та $12 млн.

Влада Палестини представила одну з найбільших мозаїк у світі, якою викладено підлогу в палаці Хішама в Єрихоні (Західний берег річки Йордан). Про це повідомляє ВВС.

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На відновлення мозаїки в палаці пішло п'ять років та близько $12 млн.

Мозаїка з'явилася близько тисячі років тому, проте палац Хішама археологам вдалося розкопати лише 1873 року.

Твір мистецтва залишався поза увагою до 2016-го, коли представники Японії вирішили профінансувати його реставрацію.

Площа мозаїчного панно на підлозі палацу становить близько 835 квадратних метрів і містить понад 5 млн мозаїчних фрагментів і невеликого каміння.

Місцева влада сподівається за допомогою цієї мозаїки залучити більше туристів.

Палац Хішама — ісламський замок у пустелі часів Омейядів, династії халіфів, що правила в Дамаському халіфаті в період чз 660-750 років. н.е.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ізраїлі виявили мозаїчну підлогу зниклої 1500-річної Церкви апостолів. Археологи, які проводять роботи в стародавньому місті Віфсаїда, заявляють, що виявили нові докази стародавніх руїн зниклої Церкви.