На Солнце вспышка класса Х1. Самая сильная магнитная буря 2021 года даст о себе знать 31 октября

NASA опубликовало изображение мощной вспышки на Солнце: облако солнечной плазмы, которое достигло Землю 30-31 октября, вызвало сильнейшую геомагнитную бурю на планете.

В космическом агентстве NASA показали, как выглядела мощнейшая вспышка на Солнце, вызвавшая магнитную бурю уровня G3 30-31 октября. Фото и видео были сделаны с борта космической обсерватории солнечной динамики (SDO) NASA.

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[ + – ] Вспышка на солнце X-класса

На кадрах можно увидеть пятно очень ярких ультрафиолетовых лучей внизу звезды, которое свидетельствует о вспышке X-класса — самой мощной в классификации.

Солнечная вспышка Х1, которая произошла на днях, стала причиной коронального выброса массы. "Облако солнечной плазмы должно прибыть в течение следующих 6-18 часов. Мощная геомагнитная буря G3 даст о себе знать 30 и 31 октября", – сообщили ученые.

[ + – ] Вспышка на Солнце - видео

Чем опасны геомагнитные бури?

Известно, что геомагнитные бури на Земле вызваны вспышками на Солнце, во время которых звезда извергает огромное количество плазмы, так называемые плазменные облака, которые движутся в космическом пространстве под действием солнечного ветра со скоростью до 1000 км в секунду. Достигая магнитного поля Земли, они вызывают геомагнитные бури, оказывающие сильное влияние на нашу планету.

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Геомагнитные бури влияют на работу различных технических устройств — могут выходить из строя или работать с перебоями радиолокационные приборы и приборы навигации, что опасно во время полетов авиалайнеров.Также могут возникнуть перебои в работе наземного оборудование, передающего и принимающего GPS-сигналы. Поэтому из-за вспышек на Солнце могут работать неправильно или вовсе не работать автомобильные навигаторы, сотовые телефоны и другие устройства с поддержкой GPS.

Как и в случае с техникой, данный вид солнечной активности крайне неблагоприятен для людей. Магнитные бури оказывают неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека. По этой причине во время них повышается число инфарктов и инсультов. А у здоровых людей возникает беспричинная усталость, апатия, упадок сил.

Напомним, что на Солнце произошла мощнейшая вспышка Х-класса, а связанный с ней корональный выброс массы достиг Земли 30 октября. Вспышка произошла в активной области №2887 на Солнце.