Проблемы с Crew Dragon. По дороге с МКС на Землю астронавтам придется ходить под себя
На корабле, который скоро должен возвратить астронавтов с орбиты выявлена проблема с туалетом и NASA предложило интересный выход из ситуации.
Астронавты, которые покинут МКС после полугодовой работы на орбите не смогут воспользоваться туалетом во время полета. На корабле SpaceX Dragon выявлена та же проблема с канализационной системой, которая была обнаружена во время туристической миссии SpaceX Inspiration4. Из-за поломки специальной трубы, моча может вытекать под оболочку кабины корабля. Поэтому NASA решило, что 4 астронавта, которые будут возвращаться на Землю должны будут использовать специальное нижнее белье для удовлетворения природных потребностей, сообщает space.com
Фокус уже писал о том, что в SpaceX недавно признали наличие поломки в водопроводной системе корабля Crew Dragon во время первого полета с туристами в рамках миссии Inspiration4 в сентябре. В компании заявили, что устранили все изъяны и в будущих миссиях такого не случится, что особенно актуально перед полетом следующего экипажа из 4 астронавтов на МКС.
Что будет вместо туалета?
"Мы решили вообще не использовать туалет на обратном пути домой", — говорит Стив Ститч из NASA. "У астронавтов есть другие способы "сходить в туалет".
Таким выходом из ситуации станет "нижнее белье", система управления отходами, которую астронавты используют давно в своих скафандрах во время запуска, приземления и выхода в открытый космос.
"Во время полета астронавты смогут воспользоваться нижним бельем в скафандре, тем более, что возвращение на Землю не займет много времени", — говорит Ститч.
Кто возвращается с МКС?
На Землю с Международной космической станции уже 4 ноября должны были вернутся 4 астронавта. Но после того, как запуск следующего экипажа, который планировался 31 октября отменили, эта дата может изменится. На Землю после полугодового пребывания на орбите вернутся:
- Шейн Кибро (NASA)
- Меган Макартур (NASA)
- Акихико Хосидэ (Японское космическое агентство)
- Томас Песке (Европейское космическое агентство)
Кто полетит на МКС?
Новый запуск космического корабля Crew Dragon перенесли с 31 октября на 3 ноября из-за плохой погоды. Предыдущий экипаж станции должен дождаться своей смены, а только потом отправится домой. На МКС полетят:
- Раджа Чари (NASA)
- Томас Маршберн (NASA)
- Маттиас Маурер (Европейское космическое агентство)
- Кейла Бэррон (NASA)
По словам Ститча, SpaceX и NASA сделали все необходимое, чтобы максимально сократить время полета астронавтов на Землю. Например, предыдущее возвращение астронавтов на корабле Crew Dragon в мае этого года заняло 6,5 часов от момента расстыковки с МКС до приводнения у берегов Флориды.
Новый экипаж МКС полетит на усовершенствованном корабле Crew Dragon Endurance. Старт назначен на 3 ноября в 7:10 утра по Киеву.