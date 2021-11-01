Проблеми з Crew Dragon. Дорогою з МКС на Землю астронавтам доведеться ходити під себе

На кораблі, який незабаром має повернути астронавтів з орбіти, виявлено проблему з туалетом, і NASA запропонувало цікавий вихід із ситуації.

Астронавти, які покинуть МКС після піврічної роботи на орбіті, не зможуть скористатися туалетом під час польоту. На кораблі SpaceX Dragon виявлено ту саму проблему з каналізаційною системою, яка була виявлена під час туристичної місії SpaceX Inspiration4. Через поломку спеціальної труби сеча може витікати під оболонку кабіни корабля. Тому NASA вирішило, що 4 астронавти, які повертатимуться на Землю, повинні будуть використовувати спеціальну нижню білизну для задоволення природних потреб, повідомляє space.com

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Фокус уже писав про те, що у SpaceX нещодавно визнали наявність поломки у водопровідній системі корабля Crew Dragon під час першого польоту з туристами у межах місії Inspiration4 у вересні. У компанії заявили, що усунули всі вади, і в майбутніх місіях такого не станеться, що особливо актуально перед польотом наступного екіпажу з чотирьох астронавтів на МКС.

Що буде замість туалету?

"Ми вирішили взагалі не використовувати туалет дорогою назад, — говорить Стів Стітч із NASA. — Астронавти мають інші способи "сходити в туалет".

Таким виходом із ситуації стане "нижня білизна", система управління відходами, яку астронавти використовують давно у своїх скафандрах під час запуску, приземлення та виходу у відкритий космос.

"Під час польоту астронавти зможуть скористатися нижньою білизною у скафандрі, тим більше що повернення на Землю не займе багато часу", — каже Стітч.

[ + – ] Астронавт Томас Песке поділився знімком туалету на кораблі Crew Dragon під час польоту на Міжнародну космічну станцію у квітні 2021 року. Фото: Apophis

Хто повертається з МКС?

На Землю з Міжнародної космічної станції вже 4 листопада мали повернутися 4 астронавти. Але після того, як запуск наступного екіпажу, який планувався 31 жовтня, скасували, ця дата може зміниться. На Землю після піврічного перебування на орбіті повернуться:

Шейн Кібро (NASA)

Меган Макартур (NASA)

Акіхіко Хосіде (Японське космічне агентство)

Томас Песке (Європейське космічне агентство)

[ + – ] Зліва направо: Макартур, Песке, Хосіде, Кімбро Фото: wikipedia

Хто полетить на МКС?

Новий запуск космічного корабля Crew Dragon перенесли з 31 жовтня на 3 листопада через погану погоду. Попередній екіпаж станції має дочекатися своєї зміни, а лише потім вирушить додому. На МКС полетять:

Раджа Чарі (NASA)

Томас Маршберн (NASA)

Маттіас Маурер (Європейське космічне агентство)

Кейла Беррон (NASA)

[ + – ] Зліва направо: Чарі, Маршберн, Маурер та Беррон Фото: wikipedia

За словами Стітча, SpaceX та NASA зробили все необхідне, щоб максимально скоротити час польоту астронавтів на Землю. Наприклад, попереднє повернення астронавтів на кораблі Crew Dragon у травні цього року зайняло 6,5 години від моменту розстикування з МКС до приводу біля берегів Флориди.

Новий екіпаж МКС полетить на вдосконаленому кораблі Crew Dragon Endurance. Старт призначений на 3 листопада о 7:10 ранку за Києвом.