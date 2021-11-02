NASA снова перенесло отправку нового экипажа на МКС. Теперь из-за медицинской проблемы

Отмена запуска корабля Crew Dragon с 4 астронавтами на борту связана с болезнью одного из членов экипажа.

NASA впервые за 30 лет откладывает запуск из-за болезни члена экипажа. Подобная ситуация случилась с командиром космического шаттла "Атлантис" в 1990 году, сообщает The Guardian.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отправка нового экипажа на МКС была запланирована на 31 октября, но старт отложили из-за плохой погоды и перенесли запуск на 3 ноября. Теперь же NASA снова переносит старт ракеты Falcon 9 с капсулой Crew Dragon на субботу, 6 ноября. Причиной переноса полета стала неустановленная медицинская проблема с одним из членов экипажа.

Это не COVID-19

В NASA говорят, что это незначительная проблема со здоровьем и это не связано с COVID-19. Но что это за болезнь и кто именно заболел, в космическом агентстве не говорят.

В последний раз NASA откладывало запуск из-за проблем со здоровьем у астронавта в 1990 году, когда заболел командир космического шаттла "Атлантис" Джон Крейтон. Тогда старт перенесли на 3 дня, а потом были еще две задержки, связанные с плохой погодой.

Новый старт ракеты с 4 членами экипажа на борту корабля Crew Dragon, которые должны заменить астронавтов на МКС, запланирован на 23:36 в субботу, 6 ноября с мыса Канаверал во Флориде. В Украине это уже будет воскресенье, 7 ноября и 5:36 утра. Если все пойдет по плану, то 3 астронавта NASA и один астронавт из Европейского космического агентства прибудут на орбитальную станцию через 22 часа и проведут там полгода.

В сообщении NASA говорится, что все члены экипажа находятся на карантине, пока идет подготовка к новому запуску.

Новый экипаж МКС

В субботу на орбитальную станцию отправятся трое американцев и один немец, а именно:

Раджа Чари (NASA), командир миссии, 44 года, военный пилот и летчик- испытатель ВВС США

Томас Маршберн (NASA), 61 год, врач и бывший полетный хирург NASA

Кейла Бэррон (NASA), 34 года, офицер подводного флота ВМС США и инженер-ядерщик

Маттиас Маурер (Европейское космическое агентство), 51 год, инженер-материаловед

[ + – ] Слева напрво: Маттиас Маурер, Томас Маршберн, Раджа Чари, Кейла Бэррон Фото: The Guardian

Для всех, кроме Маршберна, это будет будет первый полет в космос на модифицированном корабле Crew Dragon Endurance от SpaceX. Томас Маршберн – опытный астронавт. На его счету два полета в космос и 4 выхода в открытый космос.

В случае успешного старта ракеты Falcon 9 для SрaсеX это будет уже 5 пилотируемый космический полет.

Напоминаем, что на другом корабле Crew Dragon, который пристыкован к МКС и должен вернуть экипаж орбитальной станции на Землю нашли проблему с канализационной системой и NASA предложило астронавтам ходить в туалет по-другому.