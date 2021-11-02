NASA снова перенесло отправку нового экипажа на МКС. Теперь из-за медицинской проблемы
Отмена запуска корабля Crew Dragon с 4 астронавтами на борту связана с болезнью одного из членов экипажа.
NASA впервые за 30 лет откладывает запуск из-за болезни члена экипажа. Подобная ситуация случилась с командиром космического шаттла "Атлантис" в 1990 году, сообщает The Guardian.
Отправка нового экипажа на МКС была запланирована на 31 октября, но старт отложили из-за плохой погоды и перенесли запуск на 3 ноября. Теперь же NASA снова переносит старт ракеты Falcon 9 с капсулой Crew Dragon на субботу, 6 ноября. Причиной переноса полета стала неустановленная медицинская проблема с одним из членов экипажа.
Это не COVID-19
В NASA говорят, что это незначительная проблема со здоровьем и это не связано с COVID-19. Но что это за болезнь и кто именно заболел, в космическом агентстве не говорят.
В последний раз NASA откладывало запуск из-за проблем со здоровьем у астронавта в 1990 году, когда заболел командир космического шаттла "Атлантис" Джон Крейтон. Тогда старт перенесли на 3 дня, а потом были еще две задержки, связанные с плохой погодой.
Новый старт ракеты с 4 членами экипажа на борту корабля Crew Dragon, которые должны заменить астронавтов на МКС, запланирован на 23:36 в субботу, 6 ноября с мыса Канаверал во Флориде. В Украине это уже будет воскресенье, 7 ноября и 5:36 утра. Если все пойдет по плану, то 3 астронавта NASA и один астронавт из Европейского космического агентства прибудут на орбитальную станцию через 22 часа и проведут там полгода.
В сообщении NASA говорится, что все члены экипажа находятся на карантине, пока идет подготовка к новому запуску.
Новый экипаж МКС
В субботу на орбитальную станцию отправятся трое американцев и один немец, а именно:
- Раджа Чари (NASA), командир миссии, 44 года, военный пилот и летчик- испытатель ВВС США
- Томас Маршберн (NASA), 61 год, врач и бывший полетный хирург NASA
- Кейла Бэррон (NASA), 34 года, офицер подводного флота ВМС США и инженер-ядерщик
- Маттиас Маурер (Европейское космическое агентство), 51 год, инженер-материаловед
Для всех, кроме Маршберна, это будет будет первый полет в космос на модифицированном корабле Crew Dragon Endurance от SpaceX. Томас Маршберн – опытный астронавт. На его счету два полета в космос и 4 выхода в открытый космос.
В случае успешного старта ракеты Falcon 9 для SрaсеX это будет уже 5 пилотируемый космический полет.
Напоминаем, что на другом корабле Crew Dragon, который пристыкован к МКС и должен вернуть экипаж орбитальной станции на Землю нашли проблему с канализационной системой и NASA предложило астронавтам ходить в туалет по-другому.