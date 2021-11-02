NASA знову перенесло відправку нового екіпажу на МКС. Тепер через медичну проблему

Скасування запуску корабля Crew Dragon з 4 астронавтами на борту пов'язане із хворобою одного з членів екіпажу.

NASA вперше за 30 років відкладає запуск через хворобу члена екіпажу. Подібна ситуація трапилася з командиром космічного шатлу "Атлантіс" у 1990 році, повідомляє The Guardian.

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Відправлення нового екіпажу на МКС було заплановано на 31 жовтня, але старт відклали через погану погоду та перенесли запуск на 3 листопада. Тепер же NASA знову переносить старт ракети Falcon 9 із капсулою Crew Dragon на суботу, 6 листопада. Причиною перенесення польоту стала невстановлена медична проблема з одним із членів екіпажу.

Це не COVID-19

У NASA кажуть, що це незначна проблема зі здоров'ям, і це не пов'язано із COVID-19. Але що це за хвороба і хто саме захворів, у космічному агентстві не кажуть.

Востаннє NASA відкладало запуск через проблеми зі здоров'ям у астронавта в 1990 році, коли захворів командир космічного шатлу "Атлантіс" Джон Крейтон. Тоді старт перенесли на три дні, а потім були ще дві затримки, пов'язані з поганою погодою.

Новий старт ракети з 4 членами екіпажу на борту корабля Crew Dragon, які мають замінити астронавтів на МКС, заплановано на 23:36 у суботу, 6 листопада, з мису Канаверал у Флориді. В Україні це вже буде неділя, 7 листопада та 5:36 ранку. Якщо все піде за планом, то 3 астронавти NASA і один астронавт із Європейського космічного агентства прибудуть на орбітальну станцію через 22 години та проведуть там пів року.

У повідомленні NASA йдеться про те, що всі члени екіпажу знаходяться на карантині, поки триває підготовка до нового запуску.

Новий екіпаж МКС

У суботу на орбітальну станцію вирушать троє американців та один німець, а саме:

Раджа Чарі (NASA), командир місії, 44 роки, військовий пілот і льотчик-випробувач ВПС США

Томас Маршберн (NASA), 61 рік, лікар та колишній політний хірург NASA

Кейла Беррон (NASA), 34 роки, офіцер підводного флоту ВМС США та інженер-ядерник

Маттіас Маурер (Європейське космічне агентство), 51 рік, інженер-матеріалознавець

[ + – ] Ліворуч: Маттіас Маурер, Томас Маршберн, Раджа Чарі, Кейла Беррон Фото: The Guardian

Для всіх, окрім Маршберна, це буде перший політ у космос на модифікованому кораблі Crew Dragon Endurance від SpaceX. Томас Маршберн – досвідчений астронавт. На його рахунку два польоти у космос та 4 виходи у відкритий космос.

У разі успішного старту ракети Falcon 9 для SрасeX це буде вже 5 пілотований космічний політ.

Нагадуємо, що на іншому кораблі Crew Dragon, який пристикований до МКС і має повернути екіпаж орбітальної станції на Землю, знайшли проблему з каналізаційною системою і NASA запропонувало астронавтам ходити в туалет по-іншому.