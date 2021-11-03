Киберполиция задержала создателя фейковой "Дії": что известно

"Хакер" согласился поставить сообщение киберполиции в боте о его блокировке, сообщили правоохранители.

Разработчик фейкового государственного приложения "Дія" из Харькова сам поставил в своем Telegram-боте сообщение о блокировке киберполицией. Также известно, что бот не принадлежит конкретному человеку, о чем Фокусу рассказали источники в киберполиции.

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"Он добровольно это поставил. А также бот не принадлежит конкретному человеку, это публичное имя, которое можно удалить. Кто после удаления новый создаст, тот и новый владелец", — сообщили в киберполиции.

Также известно, что у бота нет нового владельца.

Историю с харьковским "хакером" прокомментировал юрист Максим Дворовой. Он сообщил, что киберполиция не имела права писать в боте сообщение о его блокировке.

"Если сама киберполиция, то нет, не может (публиковать пост о блокировке бота. — Ред.). Они потенциально могли бы иметь разрешение на временный доступ к вещам и документам, который должен выдать суд, но цель этого — получить доказательства, а не писать сообщения о блокировке бота", — сообщил Дворовой.

Правовед добавил, что с юридической точки зрения и с точки зрения процессуальных кодексов правоохранители также не имели права просить "хакера" ставить сообщение о блокировке бота киберполицией.

"Они имели право провести обыск и изъять нужную для расследования информацию (опять же, на основании решения суда), но не заставлять писать что-либо лицо, совершившее правонарушение", — добавил собеседник Фокуса.

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Напомним, в Харькове задержали 17-летнего гражданина, который подделал государственный сервис "Дія". Юноша создал канал и бота в Telegram, через которые за деньги предоставлял пользователь доступ к фейковому приложению. В поддельной "Дії" можно было приобрести фальшивый COVID-сертификат, водительское удостоверение и т.д.

Недавно правоохранители также задержали создателя фейковой "Дії" в Запорожье. "Хакером" оказался 21-летний парень.