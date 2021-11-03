Кіберполіція затримала творця фейкової "Дії": що відомо

"Хакер" погодився поставити повідомлення кіберполіції в боті про його блокування, повідомили правоохоронці.

Розробник фейкової державної програми "Дія" з Харкова сам поставив у своєму Telegram-боті повідомлення про блокування кіберполіцією. Також відомо, що бот не належить конкретній людині, про що Фокус розповіли джерела в кіберполіції.

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"Він добровільно це поставив. А також бот не належить конкретній людині, це публічне ім'я, яке можна видалити. Хто після видалення новий створить, той і новий власник", — повідомили в кіберполіції.

Також відомо, що в бота немає нового власника.

Історію із харківським "хакером" прокоментував юрист Максим Дворовий. Він повідомив, що кіберполіція не мала права писати в боті повідомлення про його блокування.

"Якщо сама кіберполіція, то ні, не може (публікувати посаду про блокування бота. — Ред.). Вони потенційно могли б мати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, який має видати суд, але мета цього — отримати докази, а не писати повідомлення про блокування бота", — повідомив Дворовий.

Правознавець додав, що з юридичної точки зору та з погляду процесуальних кодексів правоохоронці також не мали права просити "хакера" ставити повідомлення про блокування бота кіберполіцією.

"Вони мали право провести обшук і вилучити потрібну для розслідування інформацію (знову ж таки, на підставі рішення суду), але не змушувати писати будь-яку особу, яка вчинила правопорушення", — додав співрозмовник Фокуса.

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Нагадаємо, у Харкові затримали 17-річного громадянина, який підробив державний сервіс "Дія". Юнак створив канал і бота в Telegram, через які за гроші надавав користувач доступ до фейкової програми. У підробленій "Дії" можна було придбати фальшивий COVID-сертифікат, посвідчення водія тощо.

Нещодавно правоохоронці також затримали творця фейкової "Дії" у Запоріжжі. "Хакером" виявився 21-річний хлопець.