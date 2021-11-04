Астрономы выяснили, почему в центре галактика Андромеды имеет странную форму

В центре галактики Андромеды, примерно в 2,5 млн световых лет от нас, находится звездное скопление загадочной формы. И теперь ученые нашли ответ, почему оно так выглядит.

Новое исследование того, как галактики и сверхмассивные черные дыры, которые находятся в их центрах, предлагает объяснение образования такого скопления. По словам ученых, необычная форма скопления может быть вызвана гравитационным ударом, похожим на отдачу от ружья, после выстрела, сообщает Sciencealert.

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Космический удар

По словам ученых, удар будет достаточно сильным, чтобы создать вытянутую массу из миллионов звезд, вместо того, чтобы создать симметричное звездное скопление, которое обычно находится в центре галактик, таких как галактика Андромеды.

"Когда галактики сливаются, их сверхмассивные черные дыры делают тоже самое и превращаются в одну черную дыру. Мы хотели узнать, какие будут последствия?", — говорит Тацуя Акиба из Университета Колорадо в Боулдере.

Слияние черных дыр

Ученые создали компьютерную модель слияния сверхмассивных черных дыр. Расчеты показали, сила, которая появляется в результате слияния, может вытянуть орбиты звезд рядом с центром галактики и создать овальную форму.

Когда галактики сливаются, их черные дыры вращаются друг вокруг друга, набирая скорость, прежде чем в конечном итоге слиться тоже. Это создает огромное количество энергии, высвобождаемой в импульсах гравитационных волн.

[ + – ] Орбита звезд вокруг сверхмассивной черной дыры до (слева) и после (справа) гравитационного удара. Фото: ScienceAlert

Гравитационная отдача

Хотя волны, создаваемые этими слияниями, не влияют напрямую на звезды в галактике, они могут влиять на их положение.

"Эти гравитационные волны унесут импульс от оставшейся черной дыры, и вы получите отдачу, как у ружья", — говорит Акиба.

У черных дыр может быть достаточно энергии для искривления звездных скоплений, как это произошло в центре Андромеды, говорят ученые.

Во Вселенной насчитывается до 2 триллионов галактик, и не все они развиваются одинаково. Ученые говорят, что их исследование может помочь объяснить некоторые различия в звездных скоплениях, которые появляются в других галактиках, за пределами галактик Андромеды и Млечный Путь.

[ + – ] Галактика Андромеды Фото: wikipedia

Галактика Андромеды

Спиральная галактика, наблюдаемая в созвездии Андромеды

Радиус – 100 тысяч световых лет

Возраст – 10 млрд лет

Она почти в 2 раза больше Млечного Пути в диаметре

Масса галактики Андромеды меньше массы нашей галактики

Крупнейшая галактика в Местной группе галактик, куда входит и Млечный Путь

Также называют Туманностью Андромеды

Через 4 млрд лет галактика Андромеды и Млечный путь столкнутся, а потом в течении 2 млрд лет сольются в одну галактику

Напоминаем, ученые выяснили, что черные дыры увеличиваются вместе с расширением Вселенной.