Астрономи з'ясували, чому в центрі галактика Андромеди має дивну форму

У центрі галактики Андромеди, приблизно за 2,5 млн світлових років від нас, знаходиться зоряне скупчення загадкової форми. І тепер вчені знайшли відповідь, чому воно таке виглядає.

Нове дослідження того, як галактики та надмасивні чорні дірки, що знаходяться в їхніх центрах, пропонує пояснення утворення такого скупчення. За словами вчених, незвичайну форму скупчення може викликати гравітаційний удар, схожий на віддачу від рушниці, після пострілу, повідомляє Sciencealert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Космічний удар

За словами вчених, удар буде досить сильним, щоб створити витягнуту масу з мільйонів зірок, замість того, щоб створити симетричне зоряне скупчення, яке зазвичай знаходиться в центрі галактик, таких як галактика Андромеди.

"Коли галактики зливаються, їхні надмасивні чорні дірки роблять те саме і перетворюються на одну чорну дірку. Ми хотіли дізнатися, які будуть наслідки?" — каже Тацуя Акіба з Університету Колорадо в Боулдері.

Злиття чорних дір

Учені створили комп'ютерну модель злиття надмасивних чорних дірок. Розрахунки показали, що сила, яка з'являється внаслідок злиття, може витягнути орбіти зірок поруч із центром галактики та створити овальну форму.

Коли галактики зливаються, їхні чорні дірки обертаються одна навколо одної, набираючи швидкість, перш ніж зрештою злитися теж. Це створює величезну кількість енергії, що вивільняється в імпульсах гравітаційних хвиль.

[ + – ] Орбіта зірок навколо надмасивної чорної діри до (ліворуч) та після (праворуч) гравітаційного удару. Фото: ScienceAlert

Гравітаційна віддача

Хоча хвилі, створювані цими злиттями, безпосередньо не впливають на зірки в галактиці, вони можуть впливати на їхнє становище.

"Ці гравітаційні хвилі віднесуть імпульс від чорної діри, що залишилася, і ви отримаєте віддачу, як у рушниці", — говорить Акіба.

Чорні діри можуть мати достатньо енергії для викривлення зоряних скупчень, як це сталося в центрі Андромеди, кажуть вчені.

У Всесвіті налічується до 2 трильйонів галактик, і не всі вони розвиваються однаково. Учені кажуть, що їхнє дослідження може допомогти пояснити деякі відмінності в зоряних скупченнях, які з'являються в інших галактиках, за межами галактик Андромеди та Чумацького Шляху.

[ + – ] Галактика Андромеди Фото: wikipedia

Галактика Андромеди

Спіральна галактика, що спостерігається у сузір'ї Андромеди

Радіус — 100 тисяч світлових років

Вік — 10 млрд років

Вона майже вдвічі більша за Чумацький Шлях у діаметрі

Маса галактики Андромеди менша від маси нашої галактики

Найбільша галактика в Місцевій групі галактик, куди входить і Чумацький Шлях

Також називають Туманністю Андромеди

Через 4 млрд років галактика Андромеди та Чумацький шлях зіткнуться, а потім протягом 2 млрд років зіллються в одну галактику

Нагадуємо, вчені з'ясували, що чорні дірки збільшуються разом із розширенням Всесвіту.