В Австралии обнаружили древние бумеранги, которые использовались не по назначению (фото)

Австралийские аборигены применяли бумеранги для "управления" огнем, борьбы, охоты и в ритуальных целях.

Новое исследование ученых проанализировало редкую коллекцию бумерангов из реки Купер-Крик, расположенной недалеко от Иннаминки на крайнем северо-востоке Южной Австралии, пишет SciTechDaily.

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Четыре бумеранга и один деревянный фрагмент были обнаружены в русле ручья во время засухи в 2017 и 2018 годах работниками Национального парка Джейсоном Литерлендом и Кэтрин Литерленд.

Затем ученые из Австралийской организации ядерной науки и технологий, университетов Флиндерса (Австралия) и Тулузы (Франция) провели морфологический анализ найденных артефактов.

А для того, чтобы определить и возраст эксперты провели радиоуглеродное датирование. Оно показало, что возраст бумерангов варьируется в пределах примерно 1650-1830 годов н.э. — время, охватывающее два столетия, предшествовавших вторжению в регион европейских исследователей, таких как Чарльз Стерт и Роберт О’Хара Берк.

[ + – ] Для того, чтобы определить и возраст эксперты провели радиоуглеродное датирование

"Коллекция демонстрирует разнообразие форм и функций, представляющих различную культурную деятельность и повседневную жизнь аборигенов, которые жили вблизи водоемов в регионе Купер Крик в этот период", — рассказала профессор Эми Робертс из Университета Флиндерса.

Авторы пришли к выводу, что бумеранги использовались для борьбы, охоты, копания, управления огня и в церемониальных целях. Как утверждают исследователи, обычные бумеранги появились в разных уголках мира независимо, а вот создание возвращающихся бумерангов многие приписывают именно аборигенам Австралии.