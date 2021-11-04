В Австралії виявили стародавні бумеранги, які використовували не за призначенням (фото)

Австралійські аборигени застосовували бумеранги для "управління" вогнем, боротьби, полювання та в ритуальних цілях.

Нове дослідження вчених проаналізувало рідкісну колекцію бумерангів з річки Купер-Крик, розташованої неподалік Іннамінки на крайньому північному сході Південної Австралії, пише SciTechDaily.

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Чотири бумеранги та один дерев'яний фрагмент були виявлені в руслі струмка під час посухи у 2017 та 2018 роках працівниками Національного парку Джейсоном Літерлендом та Кетрін Літерленд.

Потім учені з Австралійської організації ядерної науки та технологій, університетів Фліндерса (Австралія) та Тулузи (Франція) провели морфологічний аналіз знайдених артефактів.

А для того, щоб визначити вік, експерти провели радіовуглецеве датування. Воно показало, що вік бумерангів варіюється приблизно 1650-1830 роками н.е. — час, що охоплює два століття, які передували вторгненню до регіону європейських дослідників, таких як Чарльз Стерт та Роберт О'Хара Берк.

[ + – ] Для того, щоб визначити вік, експерти провели радіовуглецеве датування

"Колекція демонструє різноманітність форм та функцій, що представляють різну культурну діяльність та повсякденне життя аборигенів, які жили поблизу водойм у регіоні Купер-Крик у цей період", — розповіла професорка Емі Робертс з Університету Фліндерса.

Автори дійшли висновку, що бумеранги використовувалися для боротьби, полювання, копання, управління вогнем та в церемоніальних цілях. Як стверджують дослідники, звичайні бумеранги з'явилися в різних куточках світу незалежно, а ось створення бумерангів, що повертаються, багато хто приписує саме аборигенам Австралії.