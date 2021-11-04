В Австралії виявили стародавні бумеранги, які використовували не за призначенням (фото)
Австралійські аборигени застосовували бумеранги для "управління" вогнем, боротьби, полювання та в ритуальних цілях.
Нове дослідження вчених проаналізувало рідкісну колекцію бумерангів з річки Купер-Крик, розташованої неподалік Іннамінки на крайньому північному сході Південної Австралії, пише SciTechDaily.
Чотири бумеранги та один дерев'яний фрагмент були виявлені в руслі струмка під час посухи у 2017 та 2018 роках працівниками Національного парку Джейсоном Літерлендом та Кетрін Літерленд.
Потім учені з Австралійської організації ядерної науки та технологій, університетів Фліндерса (Австралія) та Тулузи (Франція) провели морфологічний аналіз знайдених артефактів.
А для того, щоб визначити вік, експерти провели радіовуглецеве датування. Воно показало, що вік бумерангів варіюється приблизно 1650-1830 роками н.е. — час, що охоплює два століття, які передували вторгненню до регіону європейських дослідників, таких як Чарльз Стерт та Роберт О'Хара Берк.
"Колекція демонструє різноманітність форм та функцій, що представляють різну культурну діяльність та повсякденне життя аборигенів, які жили поблизу водойм у регіоні Купер-Крик у цей період", — розповіла професорка Емі Робертс з Університету Фліндерса.
Автори дійшли висновку, що бумеранги використовувалися для боротьби, полювання, копання, управління вогнем та в церемоніальних цілях. Як стверджують дослідники, звичайні бумеранги з'явилися в різних куточках світу незалежно, а ось створення бумерангів, що повертаються, багато хто приписує саме аборигенам Австралії.