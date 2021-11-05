Ученые открыли ген, увеличивающий риск тяжелой формы COVID-19

Такой ген есть примерно у 60% выходцев из Южноазиатского региона, и только у 15% европейцев. Ген не затрагивает иммунную систему, поэтому даже людям из группы риска рекомендуется вакцинация.

Исследователям из Оксфордского университета удалось обнаружить ген, из-за которого, как предполагается, почти вдвое возрастает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. О результатах нового исследования сообщает Nature Genetics.

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Во время лабораторных исследований применялась система машинного обучения и молекулярной биологии, чтобы расшифровать результаты общегеномного анализа (GWAS). Так был обнаружен сравнительно малоизученный ген LZTFL1, из-за которого легкие становятся более уязвимыми к коронавирусу. Ученые предполагают, что из-за этого гена разрушается основной защитный механизм клеток легких.

Отмечается, что этот ген не затрагивает иммунную систему, поэтому люди из группы риска все еще могут получить иммунную защиту в виде вакцины.

В отчете об исследовании отмечается, что такой ген есть примерно у 60% выходцев из Южноазиатского региона, и только у 15% европейцев. Ученые допускают, что такое открытие, возможно, объясняет то обстоятельство, что среди представителей соответствующей этнической группы в Великобритании наблюдался сравнительно высокий уровень смертности от COVID-19.

Вместе с тем, авторы исследования уточняют, что ген LZTFL1 не стоит считать единственной причиной дыхательной недостаточности при коронавирусной инфекции, т.к. необходимо еще и учитывать социально-экономические условия. Для сравнения, только у 2% представителей афро-карибской и у 1,8% восточноазиатской этнических групп встречается этот ген, при этом они болеют COVID-19 не меньше, чем представители других этнических групп.

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