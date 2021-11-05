Учені відкрили ген, який збільшує ризик тяжкої форми COVID-19

Такий ген мають приблизно 60% вихідців із Південноазіатського регіону, і лише 15% європейців. Ген не торкається імунної системи, тому навіть людям із групи ризику рекомендується вакцинація.

Дослідникам з Оксфордського університету вдалося виявити ген, через який, як передбачається, майже вдвічі зростає ризик тяжкого перебігу коронавірусної інфекції. Про результати нового дослідження повідомляє Nature Genetics.

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Під час лабораторних досліджень застосовувалася система машинного навчання та молекулярної біології, щоб розшифрувати результати загальногеномного аналізу (GWAS). Так було виявлено порівняно маловивчений ген LZTFL1, через який легені стають більш уразливими до коронавірусу. Учені припускають, що через цей ген руйнується основний захисний механізм клітин легень.

Зазначається, що цей ген не торкається імунної системи, тому люди з групи ризику все ще можуть отримати імунний захист у вигляді вакцини.

У звіті про дослідження зазначається, що такий ген мають приблизно 60% вихідців із Південноазіатського регіону, і лише 15% європейців. Учені припускають, що таке відкриття, можливо, пояснює те, що серед представників відповідної етнічної групи у Великій Британії спостерігався порівняно високий рівень смертності від COVID-19.

Водночас автори дослідження уточнюють, що ген LZTFL1 не вважається єдиною причиною дихальної недостатності при коронавірусній інфекції, оскільки необхідно ще й враховувати соціально-економічні умови. Для порівняння, тільки в 2% представників афро-карибської та в 1,8% східноазіатської етнічних груп зустрічається цей ген, при цьому вони хворіють на COVID-19 не менше, ніж представники інших етнічних груп.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні починають випробовувати таблетки Pfizer і Merck від коронавірусної інфекції. Відповідні клінічні випробування одного з ліків, які мають запобігати зараженню при контакті з уже хворим, відбуватимуться у Харкові. У наказі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка з'явилися доповнення щодо клінічних випробувань нових пігулок від COVID-19.