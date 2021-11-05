Вавилонская башня – не миф. Кирпич из Ирака указывает на правдоподобность библейской истории
Исследователи считают, что обнаружили строительный материал, из которого была возведена легендарная башня.
В Библии есть несколько загадочных повествований, которые до сих про вызывают споры, одна из таких – Вавилонская башня. Некоторые исследователи считают, что это просто метафора, другие утверждают, что Вавилонская башня действительно существовала. Об этом сообщает Express.
Согласно Библии, Вавилонская башня была построена на земле Сеннаар.
Споры о существовании башни разгорелись в с новой силой, когда археологи обнаружили "необычный строительный материал" на кирпиче, который предположительно, мог быть частью башни. На одной из сторон кирпича исследователи обнаружили штамп с именем царя Нововавилонского царства Навуходоносора II. По мнению исследователей, именно он и заказал строительство Вавилонской башни.
Царь Навуходоносор II в 586 г. до н.э. штурмовал Иерусалим, взяв в плен самых высококвалифицированных и образованных горожан. Считается, что пленники были доставлены в Вавилон, расположенный на территории современного Ирака, там их превратили в рабов. Некоторые исследователи предполагают, что именно эти пленные евреи стали свидетелями строительства Вавилонской башни.
"Если посмотреть на первые главы Библии становится ясно, что некоторые из них были взяты из личных историй иудеев-очевидцев, которые повествуют о событиях в Вавилоне", – говорит куратор Ближневосточного отдела Британского музея Ирвинг Финкель.
На вавилонском кирпиче, найденном на территории современного Ирака, были найдены следы необычного для того времени материала: битума, который использовался в качестве строительного раствора, упоминавшегося в Библии.
"В Книге Бытия буквально говорится о том, что во время строительства использовался кирпич вместо камня и битум для раствора. Мы нашли один кирпич и битум на нем, которые точно вписываются в описание".
Такие свидетельства могут помочь доказать существование Вавилонской башни, рассказ о которой был написан пленными иудеями. Дальнейшее разрушение башни исследователи считают выдумкой, таким образом пленные иудеи хотели переписать историю и "наказать" царя, сделавшего из них рабов.