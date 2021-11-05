Вавилонская башня – не миф. Кирпич из Ирака указывает на правдоподобность библейской истории

Исследователи считают, что обнаружили строительный материал, из которого была возведена легендарная башня.

В Библии есть несколько загадочных повествований, которые до сих про вызывают споры, одна из таких – Вавилонская башня. Некоторые исследователи считают, что это просто метафора, другие утверждают, что Вавилонская башня действительно существовала. Об этом сообщает Express.

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Согласно Библии, Вавилонская башня была построена на земле Сеннаар.

Споры о существовании башни разгорелись в с новой силой, когда археологи обнаружили "необычный строительный материал" на кирпиче, который предположительно, мог быть частью башни. На одной из сторон кирпича исследователи обнаружили штамп с именем царя Нововавилонского царства Навуходоносора II. По мнению исследователей, именно он и заказал строительство Вавилонской башни.

Царь Навуходоносор II в 586 г. до н.э. штурмовал Иерусалим, взяв в плен самых высококвалифицированных и образованных горожан. Считается, что пленники были доставлены в Вавилон, расположенный на территории современного Ирака, там их превратили в рабов. Некоторые исследователи предполагают, что именно эти пленные евреи стали свидетелями строительства Вавилонской башни.

[ + – ] Остатки раствора из битума на древнем кирпиче Фото: Smithsonian Channel

"Если посмотреть на первые главы Библии становится ясно, что некоторые из них были взяты из личных историй иудеев-очевидцев, которые повествуют о событиях в Вавилоне", – говорит куратор Ближневосточного отдела Британского музея Ирвинг Финкель.

На вавилонском кирпиче, найденном на территории современного Ирака, были найдены следы необычного для того времени материала: битума, который использовался в качестве строительного раствора, упоминавшегося в Библии.

"В Книге Бытия буквально говорится о том, что во время строительства использовался кирпич вместо камня и битум для раствора. Мы нашли один кирпич и битум на нем, которые точно вписываются в описание".

Такие свидетельства могут помочь доказать существование Вавилонской башни, рассказ о которой был написан пленными иудеями. Дальнейшее разрушение башни исследователи считают выдумкой, таким образом пленные иудеи хотели переписать историю и "наказать" царя, сделавшего из них рабов.